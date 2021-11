Peugeot : les e-208 et e-2008 gagnent en autonomie

Comme nous l'avions constaté durant nos essais, les électriques Peugeot offrent des performances et autonomie relativement correctes, mais pas non plus brillantissimes, notamment sur le plan de la charge et de l'autonomie qui pourraient être améliorés. C'est justement chose faite pour la seconde, puisque Peugeot annonce des mises à jour sur ses e-208 et e-2008 visant à augmenter l'autonomie jusqu'à 8 % ou 25 km.

Pour y parvenir, le lion a sorti les grands moyens. Il ne s'agit pas d'une "simple" mise à jour de la gestion des batteries, mais bel et bien d'évolutions mécaniques : le réducteur de transmission dispose d'un rapport de démultiplication plus grand pour "les roulages de type route et autoroute", et une pompe à chaleur spéciale à capteur d'hygrométrie permettant d'optimiser chauffage et climatisation. A cela s'ajoute une nouvelle monte pneumatique en classe A+.

Vous l'aurez compris, ce sont de petites évolutions qui font progresser les autonomies, même s'il faudra toutefois revérifier les performances après le changement de rapport de démultiplication.

Pour la citadine e-208, le gain s'élèverait à 22 km, pour un total de 362 km selon cycle WLTP. Le crossover e-2008 passe quant à lui à 345 km avec un gain de 25 km. Selon Peugeot, les gains seront particulièrement substantiels en cas de température extérieure "proches de 0°". C'est donc surtout la pompe à chaleur qui apporterait les plus gros changements.