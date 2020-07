Opel fait évoluer son logo

La deuxième génération du Mokka change tout, jusqu'aux logos. En plus d'avoir une nouvelle manière d'écrire le nom des modèles à l'arrière, le SUV inaugure en effet une nouvelle version du logo d'Opel.

Bien sûr, les designers n'ont pas touché au dessin général. On retrouve ainsi l'éclair placé dans un cercle, comme c'est le cas depuis 1963. L'évolution se fait dans la douceur, avec un cercle plus fin, une manière de symboliser la précision allemande et de mieux mettre en valeur l'éclair. Le contour est formé par une arête plus saillante, ce qui s'accorde avec le nouveau design anguleux du Mokka.

Changement le plus visible : le monogramme Opel, qui avait fait son apparition dans le cercle en 2009, est désormais écrit en bas, avec des lettres plus petites. Le logo Opel avait déjà été modifié en 2016 avec un éclair plus sculpté. Celui-ci revient plus plat. C'est aussi une manière de se rapprocher du logo en deux dimensions mis en place pour les supports de communication.

Ce logo rajeuni est bien mis en valeur dans la nouvelle calandre Vizor, inaugurée par le SUV. Il est ainsi posé sur un élément noir sans ouverture qui prend l'aspect d'une vitre, formant un bloc continu avec les optiques.