Opel lance les Combo et Vivaro en transmission intégrale

Opel faisant partie de PSA, il est désormais normal de voir les autos au "blitz" passer entre les mains de Dangel, le partenaire historique du groupe français en matière de transformation de véhicules. L'entreprise s'attaque désormais aux utilitaires Combo Cargo et Vivaro, qui sont éligibles à la transformation "tout-terrain" du spécialiste français.

Moyennant 6400 € pour le Combo Cargo et 6665 € pour le Vivaro, vous pouvez accéder à de nouvelles capacités. Un mode spécifique fait ainsi son apparition dans l'habitacle avec le "Auto 4WD", qui permet de laisser faire la technologie, passant ainsi automatiquement de deux à quatre roues motrices selon les conditions. Il ne s'agit donc pas de 4x4 permanent mais plutôt d'un mode plus polyvalent, où le blocage 2 roues motrices est possible avec le mode "Eco 2WD". A l'inverse, il est également possible de verrouiller le différentiel central avec la fonction "R.Lock".

Que serait toutefois un véhicule tout-terrain sans hauteur de caisse suffisante ? Dangel réhausse le Combo utilitaire de 90 mm (60 mm pour le Vivaro 4x4) et le dote de protections de soubassements. Résultat : Opel annonce des angles de fuite et d'attaque avantageux pour le Combo 4x4 qui peut grimper jusqu'à 41° de pente.

Le choix de gabarit est toujours proposé sur le Vivaro en version 4x4 avec trois carrosseries différentes, et des volumes de chargement pouvant aller jusqu'à 6,6 mètres cubes.