Opel propose une promo spéciale confinement

La vente de voitures est quasiment à l'arrêt, les concessions étant fermées depuis la mi-mars. Les constructeurs espèrent que ceux qui souhaitaient changer de véhicule afflueront dans les showrooms une fois le déconfinement mis en place. Assurément, pour les attirer plus facilement et relancer au plus vite l'activité, de nombreuses marques joueront la carte des promotions.

Opel a d'ailleurs pris de l'avance. Sur son site internet, il met en avant une offre spéciale sur les locations "pour vous aider à redémarrer dès que le contexte le permettra". L'allemand a imaginé un petit coup de pouce pour alléger votre budget post-confinement : les trois premiers loyers seront offerts.

Attention toutefois au coup de com ! D'une part, ce genre de promo n'a rien de bien original, c'est une adaptation au contexte, comme les marques le font souvent en fonction de l'actu (par exemple en début d'année, elles offraient les augmentations de malus). D’autre part, ces offres ne sont pas sans apport, il y aura donc le premier loyer majoré à payer à la livraison.

Le constructeur met aussi en avant son stock. Plus de 5 000 véhicules sont répertoriés. Il est ainsi possible de repérer un modèle disponible afin de l'avoir le plus vite possible une fois le confinement terminé.