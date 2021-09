Opel : une Astra-e électrique pour 2023

Opel nous dévoile aujourd'hui sa nouvelle Astra en Allemagne, et la marque à l'éclair en a profité pour nous faire plusieurs annonces : la première, et nous le savions déjà, est la confirmation de la Manta-e pour 2025. Un retour très attendu pour un coupé marquant de l'histoire d'Opel qui ne sera toutefois pas la seule électrique puisque le constructeur va proposer une Astra zéro émission dès 2023.

D'ici deux ans, donc, Stellantis étoffera sa gamme d'électriques en lançant des autos très attendues en la matière : Peugeot 308 et Opel Astra électriques. Les deux devraient reposer non pas sur la plateforme E-CMP qui sert aux hybrides rechargeables et qui n'est pas adaptée à l'électrique mais sur la toute nouvelle plateforme eVMP, prévue notamment pour la prochaine génération du 3008 qui, lui aussi, fera le grand saut vers l'électrique.

Une plateforme destinée aux gammes C et D qui servira donc, par effet domino, aux Opel Grandland, et à toutes les autos moyenne et grande routière dont les autonomies pourraient culminer à plus de 600 km grâce à de nouveaux packs de batterie, alors que PSA/Opel n'offrent aujourd'hui pas plus de 50 kWh.