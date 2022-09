Pagani Utopia, pour continuer à rêver de voitures thermiques

Ce n'est pas parce qu'on parle de plus en plus souvent des voitures électriques qu'il faut oublier les machines dont rêvent les passionnés d'automobile. Même nos chiffres d'audience le prouvent, avec une nouvelle Ford Mustang en tête des articles les plus consultés hier. Elle prend la succession du Ferrari Purosangue à cette place, cet engin hors normes déjà sold-out dont la fiche technique n'a rien à voir avec celles des SUV de luxe habituels.

Du côté de chez Pagani, ce n'est rien de moins que la troisième voiture de l'histoire de la marque qui vient de se montrer pour la première fois à Milan. Après la Zonda et la Huayra, le petit constructeur de Modena présente en effet l'Utopia. Un nom particulièrement bien choisi pour une voiture de sport équipée d'un moteur à pistons sans aucune électrification, en ces temps où la plupart des marques se résolvent à électrifier leurs nouveautés. Il faut dire avec sa production largement au-dessous des 1000 unités par an, Pagani échappera a priori aux interdictions futures de vendre des véhicules dotés de mécaniques thermiques. Un détail qui a toute son importance : lancée en 2011, la précédente Huayra est restée au catalogue pendant quasiment douze ans. Si elle suit la même longévité, cette nouvelle Utopia sera toujours vendue au début des années 2030.

On parle bien d'une auto entièrement nouvelle, mais le style et la fiche technique ne s'éloignent pas trop de la précédente Huayra. Esthétiquement, elle ressemble davantage à une évolution de cette dernière même si ses proportions sont différentes. L'attention au détail impressionne plus que jamais avec une finition fascinante et surtout, un habitacle façonné avec l'excellence habituelle de Pagani. Vous ne rêvez pas, il y a bien une boîte manuelle au bas de la console centrale. Une magnifique grille exposée qui comprend sept rapports en plus de la marche arrière. D'après Pagani, cette boîte manuelle permet d'économiser de la masse. La marque a refusé d'installer une transmission à double embrayage pour cette raison, même si les clients pourront également choisir une boîte manuelle automatisée à deux pédales.

La présence de la boîte manuelle nous paraît d'ailleurs plus incongrue que sur une Gordon Murray Automotive T50 : ici point de V12 atmosphérique hurleur, l'Utopia utilise un V12 bi-turbo Mercedes de 6,0 litres comme la précédente Huayra. Avec 864 chevaux et 1100 Nm de couple uniquement transmis aux roues arrière (le tout pour une masse limitée à 1280 kg à sec !) , l'Italienne s'annonce sauvage. Mais le rupteur interviendra dès 6 700 trs/min, une donnée qui paraît un peu frustrante quand on a déjà entendu chanter une Zonda ou l'incroyable Huayra R réservée au circuit. Le châssis monocoque carbone et les suspensions à double triangulation dérivent d'ailleurs de cette Huayra R, avec des réglages modifiés pour les contraintes routières.

Pagani commercialisera 99 exemplaires de cette Utopia en version coupé, proposés au prix élitiste de 2,17 millions d'euros hors taxes. Une version découvrable rejoindra prochainement le catalogue, de la même façon que pour les précédentes Zonda et Huayra. Mais aucune hybride ni électrique : Pagani vient officiellement d'abandonner ses recherches en la matière. Reste à savoir comment le constructeur procèdera lorsque Mercedes retirera son V12 bi-turbo du marché. A priori, Pagani devra alors trouver un nouveau moteur.