Paris Match au Mans : le poids des images et le choc de la légende

Lorsque l’on est la mémoire du siècle, du moins de ces 74 dernières années, on se doit de disposer, au sein de ses archives, des pépites photographiques des 24h du Mans. C’est le cas de Paris Match, qui a accepté d’ouvrir ses tiroirs aux organisateurs de la course mancelle qui n’en finit pas de fêter son centenaire.

Cinquante photos pour 100 ans de course

C’est ainsi qu’est née l’expo Le Mans – La légende qui propose cinquante photos installées en plein air durant ce week-end du Mans Classique, après avoir été visibles pendant la course elle-même, du 6 au 11 juin dernier au village de l’ACO. Ces panneaux, qui, sur une dizaine de mètres proposent 100 ans de course continueront de voyager à travers la France tout au long de l'année, avec un arrêt au stand là Rouen le 16 et 17 septembre, et à Lorient les 18 et 19 novembre.

Évidemment, les tout débuts des 24h sont absents des archives du magazine, mais les iconographes de l’hebdomadaire ont fureté et chiné quelques clichés datant d’avant le baptême de leur prestigieuse maison. Mais dès les années 50, les grands photographes de Match, comme Jean Tesseyre, ou Maurice Jarnoux, immortalisent Fangio en train de réparer sa voiture en pleine nuit au bord de la piste, ou les bolides déboulant dans les Hunaudières.

Plus tard, c’est le grand reporter photographe Jack Garofalo qui va s’y coller, témoignant des dernières années du fameux départ façon le Mans et des pilotes saisis en plein vol en train de sauter dans leur auto. René Vital, autre homme d'image du journal se pliera lui aussi à l'exercice. Mais Match c’est aussi, et surtout, les stars, et si l’une d’entre elles se devait d’être du voyage, c’est évidemment Steve Mc Queen qui a même eu droit à la Une du magazine lors de son passage dans la Sarthe.