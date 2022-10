Péage de St Arnoult - La vague vers l'Atlantique fête ses 50 ans

Qui n'a pas débuté, ou achevé, son week-end, ou ses vacances, par cette sentence n'est pas parisien. "Dix kilomètres de retenue à St Arnoult". Ces sept petits mots entendus à la radio, ou lus aujourd'hui sur des GPS, constituent depuis cinquante le top départ pour les Franciliens du vendredi soir. Un signal plutôt heureux, puisque, malgré les bouchons, il va les entraîner vers les Sables d'Olonnes, La Baule, Bordeaux ou le bassin d'Arcachon. Un signal plus malheureux lorsqu'ils l'écoutent, au retour du dimanche soir, ou au moment de la fin des vacances.

C'est donc un symbole, bien au-delà du village des Yvelines ou il est placé : c'est la porte ouverte vers la liberté et une vague jetée sur toute la largeur de l'autoroute A10. Une vague qui symbolise évidemment l'Atlantique, destination de cette autoroute et que l'architecte Michel Herbert a créée en 1994.

Un péage plus ancien que la vague

Pourtant, ce péage, qui se targue, selon son propriétaire actuel Vinci Autoroute, d'être le plus grand d'Europe, est plus vieux que la vague, puisqu'il a été inauguré le 30 octobre 1972. Ce dimanche, il fête donc son demi-siècle à coups de chiffres : 39 voies modulables, sous la fameuse vague, une fréquentation moyenne et quotidienne de 80 000 voitures et des pics, lors des grands chassés-croisés estivaux, de 170 000 véhicules.

Mais on l'a dit, St Arnoult vend du rêve de vacances. Et au-delà de la prouesse technique et de l'énorme infrastructure qui emploie plus de 100 personnes, c'est ce rêve qui a inspiré les artistes, Et pas seulement l'architecte Michel Herbert. C'est ainsi que la plasticienne et photographe Sophie Calle, dont le travail consiste à être toujours au centre de son œuvre, s'est installée à St Arnoult en 2014, avec le consentement et le soutien de Vinci.

L'artiste a passé une nuit dans la cabine N° 7. Au préalable, les panneaux généralement dédiés aux bouchons et aux incidents indiquaient ses messages. "Ou pourriez-vous m'emmener ?", "Faites-moi voyager et je vous offre le péage". Dans sa cabine, Sophie Calle écoutait les propositions les plus classiques et les plus folles des automobiles et leur offrait un passage gratuit. L'initiative, ainsi que celles d'autres artistes, a fait l'objet d'une exposition à Paris et d'un beau livre.

Reste que le symbole des grands départs vers l'Atlantique, et des plus tristes retours, ne pourrait, dans l'avenir, n'être plus qu'un souvenir. Louis Du Pasquier de Vinci Autoroutes a évoqué ce futur lors de l'interview qu'il nous a accordé. Les barrières de péages sont une espèce en voie de disparition. Des caméras capables de scanner nos plaques d'immatriculation vont les remplacer, les abonnements et nos téléphones vont faire disparaître les cabines et la vague risque de couler avec elles. Les générations futures n'entendront donc plus le fameux mot d'ordre à la radio et s'en sera fini des ""Dix kilomètres de retenue à St Arnoult".