Pendant ce temps, chez VinFast...

L’actualité de VinFast n’est pas un long fleuve tranquille. Le nouveau constructeur automobile vietnamien fondé par l’homme le plus riche du pays, espérant un fort développement mondial grâce à une gamme de modèles électriques, a connu un lancement difficile de son SUV VF8 aux Etats-Unis et se prépare enfin à le vendre chez nous après avoir réussi son homologation. Le Grand VF9 doit suivre l’année prochaine et VinFast planche actuellement sur d’autres modèles moins gros comme le VF6, sans doute plus adapté au marché européen.

Du côté des ventes et des finances, la marque se trouve actuellement dans une situation difficile. Obligée d’effectuer de gros investissements, elle vient de déclarer une perte de 343 millions de dollars sur le troisième trimestre de 2023, portant le total de ses pertes cette année à 623 millions de dollars. Elle a pourtant augmenté de 159% ses rentrées d’argent par rapport au troisième trimestre de 2022 en livrant 10 027 voitures électriques neuves dans le monde lors du troisième trimestre 2023, ce qui porte le nombre de voitures neuves vendues à 21 342 en 2023. Mais d’après Reuters, 13 000 de ces VinFast électriques neuves ont été achetées par la société de taxis vietnamienne GSM appartenant à 95% au patron de VinFast. Pour rappel, VinFast visait 50 000 livraisons en 2023 dans son objectif pour cette année (avant une montée en puissance dès l’année prochaine).

VinFast dévisse en bourse

Très remarquée en bourse depuis son introduction en août 2023, l’action de VinFast a aussi énormément baissé après avoir atteint des sommets il y a quelques semaines. A l’heure où nous écrivons ces lignes, l’action se situe à 7,49 dollars, un chiffre très au-dessous de la valeur initiale de 22 dollars. Pour l’instant, les investisseurs ne semblent donc pas convaincus (rappelons que le patron de VinFast n’a ouvert que 1% du capital de la marque en bourse jusqu’ici). En attendant de voir ce que vaut le VF8 européen, la réussite de VinFast dépendra sans doute du succès des futurs SUV électriques de la marque. Les VF5, VF6 et VF7 pourraient en effet bénéficier d’un développement technique meilleur après les VF8 et VF9 avec lesquelles VinFast s’est fait la main dans un contexte extrêmement concurrentiel.