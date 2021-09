Pénurie de semi-conducteurs : au tour de la Volkswagen Golf

En réponse à

Si aujourd'hui je devais choisir un véhicule neuf, Ça sera une version sans ces écrans ni ces divertissements, Une version la plus dépouillée proposée, et si possible un compteur à aiguilles physiques si ça existe encore. Un poste radio CD Bluetooth et Jack USB c'est parfait . Oui La qualité CD ça fait du bien et j'en ai encore pleins !

Cette course à la technologie est trop compliquée et effrayante, elle me manque ma e39...