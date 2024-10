Petite balade sur les routes allemandes pour la Mercedes-AMG CLE 63 Cabriolet

Il y a tout juste une semaine nous vous proposions les images des prototypes de Mercedes-AMG CLE 63 Coupé, c’est désormais la version cabriolet de ce modèle haut de gamme qui a été surpris avec moins de camouflage par nos chasseurs de scoop. Un modèle découvrable qui préfère la route à la piste du Nürburgring pour se dégourdir les roues.

Remplaçante des cabriolets Mercedes Classe C et Mercedes Classe E, la Mercedes CLE Cabriolet est une découvrable haut de gamme disponible avec des motorisations thermiques essence et diesel. Elle existe aussi en version sportive Mercedes-AMG Cle 53 Cabriolet de 449 ch (+ 23 ch électriques), une motorisation disponible aussi sur le coupé. C’est la plus performante de toutes, mais elle sera bientôt détrônée par une Mercedes-AMG CLE 63 Cabriolet.

Un camouflage léger pour la découvrable

Celle-ci est encore au stade de prototype et se promène sur les routes allemandes avec un léger camouflage à l’avant et à l’arrière. On peut ainsi mieux voir ses courbes et apercevoir le traitement particulier du bouclier, de la grille de calandre, de la prise d’air à l’arrière des ailes avant et sur la poupe le traitement particulier du diffuseur et des quatre superbes sorties d’échappement.

Sous le capot un V8 qui aura du répondant !

En ce qui concerne ce qui se trouve sous le capot, comme nous vous l’indiquions la semaine dernière, il se confirme que la marque allemande secondée par sa division sportive AMG va installer dans le compartiment moteur un V8 de forte puissance. Motorisation noble, ce V8 devrait disposer pour limiter les rejets de CO2 d’une micro-hybridation.

La micro-hybridation est de mise

Comme pour les Mercedes-AMG CLE 53 Cabriolet et Mercedes-AMG CLE 53 Coupé qui disposent d’un bloc six cylindres en ligne, le système micro-hybride qui équipera le V8 de la Mercedes-AMG CLE 63 Cabriolet devrait fournir 23 ch supplémentaires et 205 Nm de couple. Ceux-ci seront délivrés sur une courte période pour booster le V8 lors des phases d’accélérations. Un V8 qui devrait disposer d’une puissance proche des 600 ch grâce à l’apport de deux turbos.