EN BREF Cabriolet survivant de Mercedes 74 650€ en prix de base 204 chevaux Deux vraies places arrière

Classe C Cabriolet, Classe E Cabriolet, SLC, Classe S Cabriolet, SL et AMG GT Roadster : il y a quelques années, Mercedes ne comptait pas moins de six cabriolets différents dans sa gamme ! La marque à l’étoile fait historiquement partie des grands spécialistes du genre mais n’échappe pas à la raréfaction de ces autos « cheveux au vent » depuis le début du siècle, effacées elles aussi du marché par la folie du SUV qui plaît à tout le monde.

Alors que les marques généralistes y ont renoncé depuis longtemps et que Volkswagen se prépare à enterrer son T-Roc Cabriolet, Mercedes a retiré du marché les SLC, AMG GT Roadster, Classe C Cabriolet, Classe E Cabriolet et Classe S Cabriolet. En-dessous de la récente SL devenue une très luxueuse décapotable sportive, la nouvelle CLE Cabriolet remplace les anciennes Classe C et E Cabriolet en adoptant une philosophie très proche de cette dernière : basée sur la plateforme technique de la famille Classe C, elle affiche des dimensions s’approchant de la série Classe E tout en gardant un design très classique.

dailymotion Nouvelle Mercedes CLE Cabriolet 2024 : soyez paresseux (essai vidéo)

Ce classicisme se retrouve à l’intérieur avec une planche de bord quasiment identique à celle de la Classe C, de très beaux habillages et quelques spécificités du cabriolet comme l’écran tactile central (de 11,9 pouces au format portrait) capable de se redresser électriquement via un bouton pour le rendre plus lisible en plein soleil, ainsi que l’incontournable système de chauffage de nuque (attention à la phonétique dans une conversation orale…) Airscarf.

La présentation, luxuriante même si les parties basses de la planche de bord aux surfaces dures nous permettent de critiquer le mobilier dans la plus pure tradition des journalistes automobiles obsédés par le plastique moussé, invite à la relaxation et à l’apaisement. On s’y sent comme dans un vrai salon et les passagers arrière ne manquent pas non plus d’espace aux jambes même si les grands gabarits frotteront hélas leurs cheveux contre la capote souple une fois repliée (en 20 secondes jusqu’à 60 km/h).

Côté coffre, enfin, les 385 litres de la malle permettront d’envisager sereinement de vrais petits voyages, même s’il faudra peut-être rouler avec la capote déployée pour ne pas le réduire à 295 litres.

Assez majestueuse depuis l’extérieur, cette CLE Cabriolet étonne juste par son bandeau arrière rompant assez nettement avec le style des feux arrière Mercedes des précédents cabriolets de la marque. La voiture dégage une sensation de luxe quand on la regarde, là où les BMW Série 4 et autres Audi A5 Cabriolet plus compactes tendent plutôt vers le sport.