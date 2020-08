Peugeot 3008 restylé : rendez-vous le 1er septembre

Le Peugeot 3008 va enfin recevoir son restylage. Pourtant, on aurait pu croire qu'il est déjà passé, puisque Peugeot a lancé récemment les versions hybrides du SUV. Mais, étonnamment, la marque n'a pas attendu la mi-carrière pour introduire ces moteurs qui seront donc logiquement reconduits sur la variante restylée, qui atteindra les 300 ch dans la variante Hybrid4.

Si les photos récentes en fuite s'avèrent exactes, nous aurons droit à un écran central plus grand dans l'habitacle, à des nouveaux feux de jour à l'avant (inspirés de ceux des 508 et 208), et de quelques petites modifications esthétiques qui ne chambouleront pas le design du SUV, la meilleure vente actuelle de Peugeot.

Il faudra toutefois attendre lundi prochain, 1er septembre, pour découvrir en détail ce 3008 restylé qui se dévoilera en ligne à l'occasion d'une conférence virtuelle.