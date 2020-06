Peugeot 308 : mini-restylage avec l'instrumentation numérique

En 2017, le restylage de mi-carrière de la 308 avait été léger. Rien de scandaleux, la voiture n'avait pas besoin d'une grosse refonte. On avait juste noté une absence de taille : l'instrumentation 100 % numérique, pourtant lancée chez Peugeot l'année d'avant par le 3008.

La compacte avait bien une instrumentation en hauteur, élément phare du i-Cockpit, mais conservait des aiguilles. Il faut croire que cet équipement commençait à faire défaut à l'auto. Peugeot l'ajoute aujourd'hui à la 308, alors que celle-ci sera remplacée l'année prochaine. Le Lion explique que « l'offre dans le segment des berlines compactes évolue en permanence » et « une référence reste une référence ».

Malgré un âge avancé, la 308 a de très beaux restes. Cette instrumentation numérique était le manque le plus visible face à une avalanche de nouvelles concurrentes qui l'ont, même la Mégane restylée. L'auto reçoit donc un i-Cockpit digital avec une dalle numérique haute définition de 10 pouces. Il y a autour un nouveau cadre couleur alu. Cet écran n'a toutefois pas l'effet 3D de la 208. L'écran tactile central adopte une nouvelle finition brillante. Pour le reste, rien de neuf à l'intérieur.

À l’extérieur, la palette de coloris intègre une nouvelle teinte, le bleu Vertigo tri-couches. Deux nouveaux types de jantes alliage sont au menu, Zircon 16 pouces avec finition diamantée et Boca 17 pouces. On retrouve en option le Black Pack, qui permet de remplacer les chromes par du noir brillant (jantes, calandre et lion avant, entourage des vitres…).

Sous le capot, il est visiblement trop tard pour passer à l'hybridation. La 308 garde donc le moteur essence 1.2 PureTech en 110 et 130 ch, et le moteur diesel 1.5 BlueHDi en 100 et 130 ch. Les 130 ch proposent en option la boîte automatique 8 rapports. Le BlueHDi de 180 ch disparaît. En revanche, la GTi reste au catalogue, avec 1.6 de 263 ch.

Ce nouveau millésime de la 308 inaugure une nouvelle structure de gamme. Il y a trois niveaux de finition principaux, et chacun d'entre eux peut être complété par un niveau intermédiaire Pack. À se demander si au final, c'est vraiment plus simple.

La dotation est revue. La nouvelle Active de base a désormais la climatisation bizone, le pack visibilité et les radars de stationnement. En Active Pack, on gagne la fonction mirror screen, les rétros rabattables électriquement et les antibrouillards. L'Allure gagne le pack safety plus. Avec le Pack, on a l'accès/démarrage mains libres et le régulateur de vitesse adaptatif. La GT gagne le driver sport pack. La GT Pack a les jantes 18 pouces.