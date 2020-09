Peugeot 5008 restylé : prix à partir de 32 850 €

Le choix des moteurs

Aucune nouveauté sous le capot. Le 5008 n'a d'ailleurs toujours pas le droit aux moteurs hybrides rechargeables. On retrouve la même offre 100 % thermique. On a donc en essence et en diesel le même choix : 130 ou 180 ch, avec boîte automatique EAT 8 rapports en série sur les 180 ch et en option sur les 130 ch.

Les finitions et les principaux équipements de série

Active : jantes 17 pouces, phares LED, alerte de franchissement de ligne, reconnaissance des panneaux de signalisation, régulateur/limiteur de vitesse, aide au stationnement arrière, clim auto bizone, rétros électriques et dégivrants, instrumentation numérique, écran tactile 8 pouces, capteur de pluie, allumage automatique des phares.

: jantes 17 pouces, phares LED, alerte de franchissement de ligne, reconnaissance des panneaux de signalisation, régulateur/limiteur de vitesse, aide au stationnement arrière, clim auto bizone, rétros électriques et dégivrants, instrumentation numérique, écran tactile 8 pouces, capteur de pluie, allumage automatique des phares. Active Pack : Active + aide au stationnement avant, caméra de recul, rétros rabattables, Mirror Screen.

: Active + aide au stationnement avant, caméra de recul, rétros rabattables, Mirror Screen. Allure : Active Pack + jantes 18 pouces, écran tactile 10 pouces, aide au maintien dans la voie, freinage d'urgence automatique, surveillance des angles morts, alerte attention du conducteur, feux de route automatiques.

: Active Pack + jantes 18 pouces, écran tactile 10 pouces, aide au maintien dans la voie, freinage d'urgence automatique, surveillance des angles morts, alerte attention du conducteur, feux de route automatiques. Allure Pack : Allure + accès/démarrage mains libres, mise en tablette du siège passager, tablettes aviation, éclairage d'ambiance.

: Allure + accès/démarrage mains libres, mise en tablette du siège passager, tablettes aviation, éclairage d'ambiance. GT : Allure Pack + toit et rétros peints en noir, conduite semi autonome (régulateur actif et maintien dans la voie).

: Allure Pack + toit et rétros peints en noir, conduite semi autonome (régulateur actif et maintien dans la voie). GT Pack : GT + hi-fi premium Focal, sièges avant électriques, chauffants, massants, hayon électrique mains libres, aide aux créneaux, jantes 19 pouces.

Les prix

Essence

PureTech 130 ch BVM 6 > Active : 32 850 €, Active Pack : 33 350 €, Allure : 35 950 €, Allure Pack : 36 450 €, GT : 38 650 €.

PureTech 130 ch EAT 8 > Active : 34 900 €, Active Pack : 35 400 €, Allure : 38 000 €, Allure Pack : 38 500 €, GT : 40 700 €, GT Pack : 42 800 €.

PureTech 180 ch EAT 8 > GT : 43 300 €, GT Pack : 45 400 €.

Diesel