Peugeot baisse le prix de sa 308 électrique, mais cela suffit-il ?

Jusqu’ici, la version à électrons de la Peugeot 308 n’existait qu’avec les finitions Allure et GT. Dorénavant, la E-308 descend en gamme afin de baisser son prix et ainsi mieux convaincre.

Il s’agit d’une série spéciale, E-Style, dont le niveau d’équipement est identique à l’entrée de gamme Active Pack, hormis les sièges en TEP et tissu et les jantes alliage de 18 pouces en plus. De série, elle dispose de la climatisation automatique bizone, de la fonction Mirror Screen sans fil ou encore des projecteurs à LED.

En descendant en gamme, Peugeot fait économiser 1 400 € puisque sa 308 électrique débute à partir de 42 500 € au lieu de 43 900 €. Malgré l’effort du constructeur, une Renault Mégane E-Tech, dans sa version 130 ch autonomie confort, est plus intéressante car moins chère : 38 000 €. Elle est peut-être moins puissante (130 ch contre 156 ch), se recharge moins vite (7 kW contre 11 kW en courant alternatif) mais elle va plus loin (470 km contre 410 km). La Sochalienne reste aussi plus chère que la Citroën Ë-C4, équipée du même duo moteur/batterie, en étant facturée 37 240 € hors bonus.

Encore un effort

Face à la Tesla Model 3, la comparaison est encore plus rude. Même si elle ne profite pas du bonus écologique, elle propose des performances plus élevées, assure une bien meilleure autonomie tout en restant sous la barre des 40 000 € (39 990 €). Peugeot doit donc faire plus d’effort pour que cette E-308 séduise davantage.