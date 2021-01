Peugeot dévoile son troisième utilitaire électrique

Le groupe Stellantis y va au compte-gouttes pour ses véhicules utilitaires électriques. Un coup Peugeot, un coup Citroën, un coup Opel, le nouveau géant de l'industrie auto aime visiblement étaler son occupation de l'espace médiatique. Et c'est à nouveau Peugeot qui s'illustre avec l'arrivée du troisième et dernier véhicule utilitaire léger électrique.

Après les e-Expert et e-Boxer, voici le e-Partner, qui va venir en concurrence directe du nouveau Renault Kangoo ZE. Commercialisé en deux longueurs (standard de 4,40 mètres et "long" de 4,75 mètres) et en deux carrosseries (3 places "fourgon" et 5 places "cabine approfondie"), le e-Partner reprend sans surprise la batterie de 50 kWh et le moteur de 136 ch à l'avant. Un groupe qui est désormais largement répandu chez Peugeot, Citroën, DS et Opel.

Peugeot annonce une autonomie de 275 km, un volume de chargement de 4,4 mètres cubes et une charge utile de 800 kg. Mais attention : les 800 kg sont pour la version courte (la longue est à 750 kg), et les 4,4 mètres de charge utile sont pour la version longue (la courte est à 3,8 mètres cubes).

Si le volume de chargement est proche de celui de la version thermique, la charge utile, elle, est logiquement inférieur, batteries oblige, puisque le thermique peut aller jusqu'à une tonne.

Fabriqué en Espagne (usine de Vigo), le e-Partner sera disponible à partir du 2e semestre 2021. Les tarifs ne sont pas encore connus.