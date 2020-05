Peugeot est contre les incitations, aides et bonus supplémentaires à l'achat

Peugeot démarre une nouvelle période ce matin, comme bon nombre d'autres constructeurs, avec la réouverture des concessions. Mais à l'inverse d'autres marques, celle au lion ne désire pas plus d'aides de l'Etat pour inciter les clients à acheter des véhicules neufs. Les remises et bonus sont déjà conséquents pour certaines catégories de véhicules et de clients, mais pour Jean-Philippe Imparato, il ne serait pas bon d'avoir de nouvelles aides.

Interrogé par BFM Business sur la question d'aides supplémentaires de l'Etat pour encourager la prise commande, Jean-Philippe Imparato a répondu : "Nous ne sommes pas particulièrement demandeurs de mesures qui conduiraient à tordre le marché dans un sens, qui, à la fin, seraient néfastes pour l'industrie à moyen terme. On se rappelle tous de 2008 (faisant référence à la précédente crise économique), et on l'a tous payé en 2011".

Le patron de Peugeot refuse ainsi de voir un gouvernement venir "droguer" les constructeurs, l'intéressé précisant que le groupe a "mis des années à construire des marques qui se tiennent". Il n'empêche, le numéro un de Peugeot a aussi tenu à souligner l'importance des aides pour la "transition énergétique", à savoir les bonus pour l'achat de véhicules électrifiés. Sans elles, il a déjà été prouvé à maintes reprises sur différents marchés que la croissance de ces véhicules est nettement plus faible.