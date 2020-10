Peugeot lancé dans la restauration d'une 205 GTI

C'est une belle publicité que s'octroie l'Aventure Peugeot, l'atelier officiel de restauration et d'activités autour du passé de la marque au lion. Déjà mise en lumière par l'opération de restauration de véhicules de particuliers tirés au sort lors d'un concours spécial ("Ma Peugeot rénovée"), l'Aventure Peugeot propose depuis déjà quelque temps des possibilités de restauration complète dans ses ateliers de Sochaux et d'Aulnay sous Bois, après demande de devis sur le site officiel.

Mais cette fois, c'est l'Aventure Peugeot qui fait la démarche en récupérant cette 205 GTI 1.9 "noir Onyx", qui va passer par une remise en état complète et intensive avant d'être proposée à la vente. La puce sportive sortira dans un état concours et ramènera logiquement des finances à l'équipe qui se servira de ce projet pour démontrer le savoir-faire de l'atelier. Celui-ci dispose d'ailleurs d'un grand nombre de pièces pour de nombreuses Peugeot et Citroën anciennes. Et si jamais il venait à manquer, l'Aventure Peugeot peut les refabriquer.

Il faudra s'attendre à un prix de vente particulièrement salé pour cette GTI 1.9 qui est le sacro-saint de la gamme 205. Rappelons en effet que la cote du modèle n'a cessé de grimper ces dernières années pour atteindre, au même titre qu'une Renault Clio Williams, des sommets inattendus...