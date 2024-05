Peugeot vend de surprenants Boxer "siamois"

Ces versions de Citroën Jumper et Peugeot Boxer se nomment Back to Back (dos à dos), une désignation qui tombe sous le sens dès le premier coup d’œil. Pourtant, il est difficile de concevoir que ces frères siamois soient ainsi commercialisés. En général, les clients ont le choix entre différentes longueurs et hauteurs.

C’est pourtant le cas au Royaume-Uni puisque le site de Peugeot, par exemple, propose son Boxer dans son configurateur. Les deux utilitaires « siamois » sont complets, c’est-à-dire avec un moteur et une boîte de vitesses chacun. Seulement, le but n’est pas de le vendre comme un véhicule capable de rouler dans les deux sens, comme c’est le cas par exemple de certaines navettes au sein des aéroports.

Cette version s’adresse principalement à ceux qui ont besoin d’un châssis nu comme les fabricants de camping-cars ou encore de food trucks. Une fois livré, il faut alors désacoupler les deux « frères siamois », qui sont des tractions avant, afin de pouvoir les aménager. A noter toutefois que seul le moteur 2.2 HDi de 140 ch est proposé.

Deux pour le prix d'un ?

L’intérêt est ici uniquement économique. En plus du gain de matière et de production, les frais de transport sont moins coûteux grâce à la masse plus légère et surtout au moindre encombrement. En effet, ces deux Boxer nécessitent un espace proche de celui d’un châssis-cabine complet.

Le Peugeot Back to Back est vendu un peu plus de 36 018 Livres sterling, un prix très légèrement inférieur à un seul Boxer châssis nu (36 882 Livres sterling). Seulement, il n'est pas indiqué s'il s'agit de l'ensemble ou d'un seul Boxer. Le faible écart suppose qu'un seul Boxer n'est proposé. Dans ce cas, les économies de transport et de production sont largement destinées au constructeur.