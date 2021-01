Plus belle voiture de l'année 2021 : troisième élimination, voici les finalistes

Le nouvel Opel Mokka ne sera pas la plus belle voiture de l'année 2021. Après les Honda e et Skoda Enyaq, la seconde génération du SUV allemand a été éliminée, recueillant le moins de votes lors de la demi-finale, lancée avant Noël.

L'élection entre donc dans sa dernière ligne droite. Ce 4 janvier débute le vote de la phase finale, où s'affrontent deux modèles, deux baroudeurs : le Mercedes GLA, qui vient de recevoir une silhouette plus familiale, et le Mazda MX-30, premier modèle électrique de la firme d'Hiroshima. On rappelle que ce titre est décerné par le grand public, qui vote en ligne, dans le cadre du Festival Automobile International.

Les compteurs ont été remis à zéro pour la finale. Les votes sont possibles jusqu'au 17 janvier. En votant, on participe à un jeu avec à la clé un beau lot : une voiture d'une valeur de 30 000 € offerte par le constructeur vainqueur. Ce sera donc une Mercedes ou une Mazda !

Le nom de la voiture gagnante, qui succédera à la BMW Série 2 Gran Coupé, sera connu fin janvier. Ce concours est organisé depuis 1987. Les organisateurs rappellent que les candidates sont inscrites directement par les constructeurs (avec un tarif inférieur à 60 000 €). D'autres prix seront remis, mais décernés cette fois par un jury de professionnels.