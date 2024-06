Polestar arrive en France (mais ça va pas fort)

On attend l’arrivée de Polestar sur le marché français depuis déjà quatre ans. Il y a quelques mois, on entendait enfin des nouvelles positives à ce sujet après la résolution du conflit avec Citroën sur le badge de la marque : on parlait alors d’une arrivée de Polestar sur le marché français en 2025.

C’est confirmé. Polestar débarquera bien chez nous l’année prochaine, ainsi que dans six autres nouveaux pays d’Europe (Slovaquie, Hongrie, Pologne, Thaïlande, Brésil et République tchèque).

On n’a pas encore de détails sur cette arrivée mais Polestar importera probablement toutes les voitures de sa gamme, de la berline Model 2 jusqu’au grand crossover 4 en passant par le SUV 3, reposant sur une architecture technique très proche de celle du grand Volvo EX90.

Une situation critique

L’annonce de cette arrivée de Polestar en France se tient dans un contexte tendu pour la marque du groupe Geely, dont l’état des finances pose actuellement un problème à la bourse américaine au point d’envisager son exclusion de l’indice du Nasdaq. Alors que les mesures de taxation prévues par les Etats-Unis et l’Europe sur les voitures chinoises pourraient contrarier la stratégie d’expansion de Polestar, la marque a bien besoin d’augmenter sensiblement ses volumes de vente. Elle mise évidemment sur les SUV 3 et 4 pour ça.