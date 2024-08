Police 2000 : la série belle comme un camion

Le rayon des séries loupées est éminemment surchargé. Mais Police 2 000 (The highwayman de son titre original) surclasse les nanars standards et surtout, cette unique saison diffusée en France en 1990, permet de se rendre compte combien le film Mad Max peut être considéré comme un absolu chef-d’œuvre. Le long métrage de George Miller a visiblement inspiré Glen Larson et Douglas Heyes, les créateurs de l'unique saison de cet ovni télévisuel.

Comme dans le film australien, l'action se déroule dans un monde postapocalyptique ou les méchants sont très méchants et les policiers très en dehors des clous pour les arrêter. Mais le fameux Hiighwayman veille. Avec ses acolytes, il est embauché par une obscure agence très très spéciale qui a tous les pouvoirs gouvernementaux pour agir en secret.

Un camion - hélicoptère

Mais le truc de cette agence tous risques de l'an 2000, c'est les camions. Ceux de la série sont bricolés sur la base d'un prototype allemand du constructeur Steinwinter. Il n'a jamais été fabriqué en série, mais a servi de base aux délires des créateurs de The Highwayman qui ont remplacé la cabine par un hélicoptère Gazelle et ont glissé dans la remorque une Lotus Esprit. Ainsi paré, avec un mode furtif en plus, notre Mad Max à la ramasse s'en va traquer les vilains.

Hélas, Sam J Jones, qui incarne le héros, n'est pas Mel Gibson. Son sourire figé et sa palette d'expressions ne dépassent pas celles d'une statue du musée Grévin. Quant aux dialogues, ils sont d'une indigence rare. Mais les téléspectateurs de l'époque n'ont pas été dupes : Police 2000 n'a eu droit qu'à 10 épisodes avant d'être renvoyée aux oubliettes de la télé américaine. En France en revanche, a eu moins de chance, puisque TF1 a été cruel en rediffusant la série en 1995.

K 2000 - Police 2000 : même combat

Quoi qu'il en soit, quelques gamins ont peut-être rêvés de devenir chauffeur routier pour ressembler aux highwayman. Quant aux préparateurs des camions de la série, ils n'en étaient pas à leur première tentative, puisque ce sont les mêmes qui ont maquillé la Pontiac de K 2000 quelques années auparavant. D'ailleurs ils ont tout simplement transposé la planche de bord de Kitt, l'auto qui parle, dans les poids lourds de Police 2000. Il n'y a pas de petit profit.