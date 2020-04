Pollution : la preuve par Covid 19

Pas de dioxydes d’azote, pas d’hydrocarbures imbrûlés ni de monoxyde de carbone dans l’air de ces deux grandes régions, mais un taux de particules… particulièrement élevé.

De drôles de particules, essentiellement à base de nitrate et de sulfate d’ammonium. Et aussi, d’autres, plus complexes, du même type que celles qui rendaient l’air irrespirable en Australie et jusqu’en Nouvelle-Zélande durant les récents incendies de cet hiver austral.

Responsables, les épandages d’engrais agricoles (ne pas confondre avec des pesticides) et le chauffage au bois résidentiel. Avec en prime un léger vent de Nord, trop faible pour disperser les polluants, mais suffisant à les déplacer.

Concernant les premiers, au risque de lancer une polémique, je vois mal comment interdire tout fertilisant à l’agriculture, des « intrants » dont elle se passerait encore plus difficilement que des produits phytosanitaires. Et dans ce cas, il ne faudrait pas s’étonner de voir se creuser le déficit de notre balance alimentaire, de devoir manger de la baguette de blé ukrainien, du sucre de betterave polonaise et du poulet brésilien. Car ça peut sembler dingue mais notre Grand Pays Agricole importe désormais plus de nourriture qu’il n’en exporte. Bref, quand on voit aujourd’hui dans les rayons souvent vides de nos commerces à quoi tient notre sécurité alimentaire, je ne suis pas chaud partisan de tordre le bras aux agriculteurs français.

Le confinement au coin du feu

La pollution du chauffage au bois résidentiel est au contraire parfaitement évitable car l’essentiel des particules vient des bonnes vieilles cheminées, les fameux foyers ouverts qui polluent 70 à 100 fois plus qu’un poêle « moderne » ou qu’un insert et 400 fois plus qu’une chaudière à pellets aux dernières normes.

C’est qu’elles fument les cheminées pendant le confinement. Rien de tel qu’un bon feu de bois pour se réchauffer le moral, et que le spectacle des flammes pour se changer les idées.

Hélas, selon le Citepa (Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique), la combustion de bois domestique est responsable de 39 % des émissions de particules fines, de 76 % de celles d’hydrocarbures aromatiques polycycliques, de 60 % de celles de benzène, de 30 % de celles de monoxydes de carbone et de 21 % de celles de composés organiques volatils. Je vous épargne l’interminable liste des autres toxiques, à peu près les mêmes que… dans la fumée du tabac.

En gros, le seul polluant que n’émet pas au final le feu de bois, c’est le CO2 car celui qui part en fumée a été capté par la croissance de l’arbre.

Même en admettant que ces chiffres soient exagérés, voici pourquoi en hiver de paisibles villages isolés subissent des taux de pollution égaux voire supérieurs à ceux de l’Ile-de-France. Voici pourquoi dans certaines zones pavillonnaires de banlieue, on respire parfois plus mal le week-end qu’en semaine, alors que le trafic automobile est réduit de moitié.

Y a-t-il un lobby du feu d’agrément ? Un parti de la bûche ?

Des études comme celles-ci, on en trouve chez Airparif ou à l’Ademe, mais aussi au Canada, en Grande-Bretagne… Toutes soulignent l’énorme responsabilité du bon vieux feu de cheminée dans la pollution urbaine, mais aussi rurale.

Pourquoi ce scandale n’est-il pas régulièrement dénoncé par le corps médical, les partis écologistes et les autorités sanitaires ? Pourquoi est-ce toujours la faute de l’auto et des transports ? Pour moi c’est un complet mystère. Y a-t-il un lobby du feu d’agrément ? Serait-il plus puissant que celui tant honni de l’automobile ?

Celle qui a peut-être la réponse, c’est notre ancienne ministre de l’Écologie, Ségolène Royal. C’est elle qui a retoqué en 2014 l’arrêté préfectoral interdisant à Paris et dans 434 communes environnantes, les feux de cheminée. Qualifiant au passage l’interdiction « d’excessive, absurde et ridicule » et de « sectaire » l’association Airparif qui avait appuyé et motivé la demande des élus franciliens.

Depuis, aucun préfet, aucun ministre n’a osé s’attaquer au parti de la bûche et du petit bois. Comme s’il s’agissait d’un totem écologiste, une pratique tellement ancienne et « naturelle » qu’elle ferait partie du corpus idéologique du vert moyen. Quel politicien serait assez fou pour prendre une mesure écologique heurtant de plein fouet les écologistes ? Imaginez Yannick Jadot accusant les tisanes d’être parfois cancérigènes et les mangeurs de quinoa d’appauvrir le paysan du tiers-monde…

Pollution et Covid 19

Reste que tout cela n’innocente pas nos autos, motos et camions. En présence d’un trafic normal, ce n’est pas un simple pic que l’on aurait enregistré le week-end du 28-29 mars, mais un niveau d’alerte avec interdiction des véhicules à vignette Crit’air 3 et fort afflux dans les services de pneumologie.

Il ne s’agit donc pas de nous exonérer des efforts de dépollution des véhicules et de réduction du trafic. Mais simplement d’en revendiquer la juste part.

On ne peut pas réclamer un traitement rationnel et scientifique de l’épidémie de Covid 19 et en même temps s’accommoder d’une approche idéologique de la pollution qui fait de l’auto, la moto, le camion et l’avion les seuls responsables.

On ne peut pas dénoncer l’hystérie des querelles autour de la pénurie de masques et de tests ou la vénération dont est l’objet le professeur Raoult tout en tolérant que la lutte contre la pollution soit confiée à des croyants du Transport En Commun et des amoureux du vélo confits dans leur haine de Sainte Bagnole.

Car l’enjeu est aussi lourd en vies humaines dans les deux cas.

Tous émetteurs confondus, selon l’Inserm et l’OMS, la pollution atmosphérique est à l’origine de 45 000 à 50 000 morts chaque année en France, troisième cause de décès évitable après le tabac et l’alcool. En Europe, le bilan annuel est de 800 000 morts et de 9 millions dans le monde. Un bilan qu’il faudra comparer à celui du Covid 19. Voire qu’il faudra confondre puisque des médecins et des chercheurs soupçonnent la première de favoriser grandement la propagation du second. En effet, s'il n'est pas prouvé que les particules véhiculent les virus, il est acquis qu'avec les autres polluants, elles peuvent rendre l'appareil respiratoire plus sensible à la contamination, et aussi affaiblir les défenses immunitaires.

Le Covid 19 aura donc administré une double preuve. D'abord que le trafic routier et aérien n'est pas le seul à salir l'air des villes. Et ensuite que la lutte contre la pollution atmosphérique est doublement une priorité sanitaire.