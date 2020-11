Porsche lance la commande en ligne en France

Toujours plus de services : voilà comment pourrait-on résumer l'activité des distributeurs automobiles, qu'ils vendent des voitures de grande diffusion ou des produits de prestige. Et en France, Porsche annonce justement l'arrivée de la réservation en ligne. Ce n'est pas franchement une révolution, mais ce dispositif, prévu depuis plusieurs mois (et donc indépendant de la crise et des confinements) apportera un peu plus de flexibilité, notamment ces temps complexes où les concessions ne peuvent pas fonctionner normalement. En effet, les clients pourront commander des véhicules en dehors des horaires d'ouverture des concessions.

"Le site de Porsche permet déjà aux futurs acquéreurs de la marque de naviguer à leur guise pour examiner les stocks de véhicules neufs et d’occasion disponibles au sein des différents Centres Porsche et les contacter s’ils sont intéressés. Désormais, il leur est également possible de commander directement sur le site le véhicule sélectionné", précise Porsche. Cela concerne aussi bien les véhicules neufs que les véhicules d'occasion en stock.

A l'heure actuelle, il y a environ 800 véhicules disponibles en ligne sur l'outil de recherche Porsche. L'ensemble des 42 centres français Porsche suivent cette opération à l'heure de la digitalisation de la vente automobile. Evidemment, la signature du bon d'achat et les finalités doivent toujours se faire en concession...