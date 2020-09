Porsche : arrivée de la boîte PDK sur les "petites" 718

Pour faire simple : chez Porsche, jusqu'à maintenant, si vous vouliez le six cylindres 4.0 atmosphérique sur une 718 Cayman ou Boxster, vous n'aviez pas le choix, il fallait composer avec la boîte manuelle. Très bien pour certains, mais d'autres préfèrent peut-être la rapidité et le confort de la boîte PDK. Justement, Porsche annonce aujourd'hui l'arrivée de la transmission sur les 718 GTS 4.0 (Boxster et Cayman), sur la 718 Spyder et sur la 718 Cayman GT4.

Pour les Cayman GT4 et 718 Spyder, le gain est énorme par rapport à une boîte manuelle, avec un 0 à 100 en 3,9 secondes, soit une demi-seconde de mieux qu'avec la boîte manuelle. Pour les modèles GTS, le gain est de 0,4 seconde avec un 0 à 100 en 4 secondes avec la boîte PDK.

Les tarifs ne sont pas encore connus mais l'écart de prix entre boîte manuelle et PDK actuellement sur les 718 est d'environ 2000 €.