Porsche augmente la capacité des batteries du Cayenne hybride

Petit à petit, les capacités des batteries de véhicules hybrides rechargeables progressent en Europe et dans le monde. De 5 kWh, elles sont passées à 10, puis 15 pour les plus gros modèles et même 17,9 kWh chez Porsche qui annonce une mise à jour de ses hybrides rechargeables. Jusqu'à aujourd'hui, Porsche intégrait 14,1 kWh de batteries sur ces modèles.

Nous ne sommes pas encore aux 20 kWh, mais cela a des conséquences directes sur la gamme Cayenne, qui hérite de ces batteries. Le Cayenne E-Hybrid peut effectuer jusqu'à 48 kilomètres en mode tout électrique, et le Cayenne Turbo S E-Hybrid jusqu'à 42 kilomètres.

Les puissances restent en revanche inchangées : 462 ch pour le premier, 680 ch pour le second.

Les tarifs de ces versions à plus grosses batteries sont d'ores et déjà connus. Le Cayenne E-Hybrid est proposé à partir de 94 857 € et le Cayenne E-Hybrid Coupé à partir de 99 657 €. Le Cayenne Turbo S E-Hybrid débute à 177 177 € et le Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé à 181 377 €.