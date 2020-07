Porsche fait gagner des chevaux à sa 911 avec des pistons en impression 3D

Ce n'est pas nouveau : Porsche utilise la technologie de l'impression 3D, notamment pour recréer des pièces pour ses véhicules historiques, mais aussi pour assembler des pièces plus complexes comme des sièges baquets sur les dernières nouveautés de Zuffenhausen. Il est toutefois plus rare de voir des pièces mécaniques vitales sortir d'une imprimante 3D.

Pourtant, Porsche nous prouve qu'il est possible de créer de toutes pièces des pistons, et pas n'importe lesquels : ceux de la GT2 RS, la plus radicale des 911. Ces pistons seraient 10 % plus légers que les pistons forgés classiques de la GT2 RS. Un écart énorme compte tenu des régimes auxquels tournent ces bouts de métaux dans le moteur : imaginez la différence d'énergie cinétique et le gain avec 10 % de différence de masse à 5000 tr/mn... Cerise sur le gâteau : ces pistons "3D" adoptent un canal de refroidissement qui ne serait, selon Porsche, pas possible d'avoir sur des pistons en production classique.

Au final, il serait envisageable de gagner jusqu'à 30 ch supplémentaires rien qu'avec ces pièces, "dessinées" par couche par un laser et des couches de métal en fusion. Porsche explique que cette technologie, qui est le fruit d'une collaboration avec les entreprises Mahle et Trumpf.