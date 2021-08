Porsche lance une assurance spécialement dédiée à ses autos anciennes

Porsche est probablement un des constructeurs qui chouchoute le plus ses clients, et notamment ceux qui passent par le réseau, que ce soit pour un modèle neuf ou d'occasion. Entre les services en tout genre, les évènements et les nombreuses pièces détachées disponibles chez Porsche Classic pour les véhicules anciens, la marque fait tout pour fidéliser sa communauté.

Aujourd'hui, Porsche annonce dans son réseau français l'arrivée d'un contrat élaboré avec Hiscox, société spécialisée dans la "couverture des oeuvres d'art et véhicules de collection". Cette assurance, qui concerne toutes les Porsche de plus de 15 ans, s'ajoute à celle pour les Porsche neuves et les modèles d'occasion.

L'assurance Porsche Assurance Classic inclut "la valeur agréée à la souscription du contrat, la possibilité de valider gratuitement en ligne la valeur de son véhicule jusqu’à 100 000 euros grâce au service de télé-estimation ou encore la garantie sur circuit et lors de sorties de régularité".

Les clients auront également droit à des "tarifs et services exclusifs" pour leurs autos. Le constructeur rappelle que la durée de 15 ans permet aujourd'hui d'inclure la 911 Type 997.