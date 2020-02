Porsche ouvre les bornes les plus puissantes d'Europe

L'investissement a dû être assez important pour un site aussi petit. Porsche annonce en effet l'ouverture, à Leipzig, d'une aire de recharge pour les véhicules électriques, tout proche du circuit d'essai de la marque. Il comporte 4 bornes classiques dites "lentes" de 22 kW et surtout 12 bornes à 350 kW chacune. Rappelons que c'est la puissance crête que l'on est censé pouvoir trouver sur les bornes du réseau Ionity, dont Porsche fait partie.

Porsche précise que la totalité de l'énergie distribuée provient de sources renouvelables. Un tel site est impressionnant sur le papier puisqu'il affiche 7 MW de puissance ! Rappelons qu'avec une borne à 350 kW, il est possible de récupérer environ 100 km d'autonomie en 5 minutes. Le "plein" d'une Taycan est donc réalisé en 15 minutes environ.

Le directeur du marketing explique que la marque veut "faire de la recharge électrique de Porsche une expérience". Et pour cause : pendant la recharge, les clients peuvent aller profiter du site, du musée et des expériences Porsche autour de l'aire de recharge. Mais sur une borne à 350 kW, pas sûr qu'ils aient le temps de faire grand-chose.