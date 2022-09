Porsche va entrer en Bourse !

Cette fois c’est officiel, Porsche AG sera très prochainement introduite en Bourse.

Une arrivée qui se fera « fin septembre ou début octobre », avec dans un premier temps une phase d’ « intention to float » avant le placement public des actions. La mise en œuvre effective de la cotation des actions Porsche AG en bourse devrait ensuite être effective pour la fin de l’année, selon les prévisions du directoire de Volkswagen.

Deuxième groupe mondial, engagé dans des investissements massifs afin d’électrifier sa gamme, Volkswagen a besoin de capitaux. Et pour cela, quoi de mieux que de valoriser l’un des joyaux du groupe et l’une des marques les plus iconiques de la planète.

Valorisée entre 60 et 85 milliards € par Bloomberg, Porsche serait déjà dans le viseur des « grands » investisseurs de la planète : l’Américain T Rowe Price Group, le fonds d’investissement souverain de l’émirat du Qatar, le boss de Red Bull, Dietrich Mateschitz, sans oublier notre meilleur représentant à la table des hommes les plus riches du monde : le patron de LVMH, Bernard Arnault.

Les milliards levés en cédant une partie de sa participation dans Porsche par Volkswagen devraient permettre au groupe de financer les investissements effectués pour l’électrification de sa gamme.

Un « moment historique pour Porsche » à en croire le nouveau patron de Volkswagen, Oliver Blume, qui a récemment succédé à l’atypique Herbert Diess.