Porsche va ouvrir un millier de bornes gratuites pour ses clients

Porsche se lance dans la recharge à "destination". Un terme que vous connaissez peut-être déjà puisqu’il est utilisé depuis des années par Tesla pour ses clients. Et chez Porsche, le système est similaire : des bornes de recharge installées dans des points stratégies. Hotels, aéroports, musées, centres commerciaux, clubs de sport et ports, 1035 points de recharge vont être installés "à destination" par Porsche, et ils seront exclusivement réservés à leurs clients, qui auront droit à la charge gratuite.

Il faut signaler que ces bornes de recharge ne seront pas rapides : vous vous doutez bien qu'un tel nombre soudain de points de charge pour les voitures électriques ne pouvait pas être en courant continu et à forte puissance. Il s'agira donc de bornes en courant alternatif, bonnes pour gagner quelques kilomètres lors des pauses ou arrêts à ces endroits stratégiques.

Le programme, qui comportera à terme 2000 stations de recharge à travers toute l'Europe, sera déployé dans une vingtaine de pays et servira aussi bien aux propriétaires d'électriques et d'hybrides rechargeables.