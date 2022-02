Pour Carlos Ghosn, Renault "n'est plus que l'ombre de lui-même"

En pleine tempête financière, Renault a fortement tangué, avec notamment une perte record de huit milliards d'euros en 2020. Mais il y a quelques jours, Jean-Dominique Senard, patron du groupe, annonçait que le Losange était sauvé.

Il a œuvré avec Luca de Meo, directeur général, pour un redressement express du constructeur. Le 18 février, le groupe dévoilera ses résultats financiers pour 2021, qui devraient confirmer la relance. Il y en a un toutefois qui n'est pas d'accord avec ce regain de santé, c'est Carlos Ghosn.

Dans une longue interview accordée au Parisien, l'ex patron de l'Alliance Renault-Nissan critique à nouveau la situation du Losange : "Pour l'instant, on a des résultats très médiocres et beaucoup de paroles". Il dit que cela lui fait "de la peine de voir que Renault n'est plus que l'ombre de lui-même"

Un bon tacle contre Luca de Meo, qui a dévoilé il y a un an son plan de bataille, la Renaulution. Pour Ghosn, "lorsqu'on fait des annonces de plan, c'est très bien, mais la stratégie c'est 5 %, tandis que l'action et les résultats c'est 95 %".

Carlos Ghosn s'agace surtout qu'on lui impute les difficultés actuelles de Renault. Jean-Dominique Senard et Luca de Meo n'ont jamais manqué de critiquer la stratégie de la course aux volumes de Ghosn, alors qu'ils misent désormais sur une stratégie de moins vendre, mais mieux, avec plus de rentabilité.

Pour Ghosn, la nouvelle direction pourrait "trouver des attaques un peu plus fines", rappelant qu'en 2018, le conseil d'administration lui a demandé de continuer "cette stratégie gagnante de croissante profitable". Il s'énerve donc de "la farce de la course aux volumes". Il rappelle que l'Alliance était numéro 1 mondiale en 2017, qu'il a obtenu "des résultats exceptionnels" et que ce numéro 1 "est devenu un petit constructeur fragile".