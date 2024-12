Pour Noël, offrez le jeu des Mille Bornes avec la dernière Renault 4 en guest star, mais pas que…

Il existe depuis 1954, s’est vendu à plus de dix millions d’exemplaires, devenant ainsi le jeu français le plus vendu au monde, rien que ça. Il s’agit bien sûr du Mille Bornes, un jeu de cartes dont le but est d’accumuler exactement 1 000 bornes pour gagner. Bien sûr, ce n’est pas si simple, car vous serez confronté aux crevaisons, pannes ou encore limitations de vitesse imposées par vos adversaires.

Depuis son apparition, plusieurs éditions spéciales se sont succédé comme celui de Flash Mac Queen en référence au film d’animation Cars ou encore Les 24 Heures.

Pour ce dernier Opus, Renault s’est emparé du jeu afin de promouvoir celle qui fut l’une des vedettes du dernier Mondial de Paris, la Renault 4. Le SUV électrique habille ainsi les cartes "des bornes", mais aussi celles des "parking gratuit". Elle se déguise même en véhicules de pompier pour les cartes "véhicule prioritaire", ou encore celle de La Poste, de véhicule d’intervention d’autoroute, de Gendarmerie.

Une Renault 30 pour les pics de pollution

La marque est allée jusqu’à mettre un autre modèle de sa gamme, disparu il y a de nombreuses années. Il s’agit d’une R30 rouge qui anime la carte "grand froid". La référence au film Les bronzés font du ski est toute trouvée.

Bon joueur, Renault utilise également cette R30 lors des pics de pollution et pour les zones restreintes aux véhicules propres.

Ce jeu Mille Bornes est à vendre sur le store The Originals de la marque au prix de 35 euros. Un coût plus élevé que l’original, mais pour Arnauld Belloni, le directeur du marketing de Renault : « le merchandising permet de gagner en notoriété et d’accéder au love brand ». Alors, s’il s’agit d’amour, le Mille Bornes R4 a toute sa place au pied du sapin.