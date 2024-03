Pourquoi le Tesla Model Y devient un utilitaire à deux places

Depuis le 14 février dernier, les voitures électriques ne donnent plus droit au bonus écologique lorsqu’elles sont achetées dans le cadre professionnel. Un petit coup dur pour ceux qui misaient sur cette aide pour garantir la rentabilité de leurs investissements, notamment chez les chauffeurs VTC.

Mais Tesla France propose tout de même un inédit dérivé utilitaire dans sa gamme, même si il ne s’adresse justement pas aux chauffeurs pour d’évidentes raisons pratiques : le Model Y existera désormais dans une version utilitaire à deux places, dont la suppression de la banquette arrière permet d’atteindre 2 158 litres de volume de chargement au lieu de 2 041 pour la version à cinq places avec la banquette rabattue. C’est Remy Givelet de Tesla France qui l’annonce sur son compte Linkedin.

Plus cher que le Model Y à cinq places !

On aurait pensé que le but était d’homologuer le Model Y en catégorie utilitaire N1, ce qui donne droit à un bonus écologique de 3 000€ pour les acheteurs professionnels. Mais ce n'est pas le cas : en tant que voiture particulière transformée, il n'y a pas droit. Les gens de Tesla France nous expliquent cependant que cette conversion permettra aux professionnels de récupérer le montant de la TVA, chose qui leur était interdite sur une voiture électrique particuière (sauf pour les chauffeurs). Et ce Model Y utilitaire converti sera plus cher de "plusieurs milliers d'euros" par rapport à la version cinq places. Reste à voir si cet avantage de TVA supplante celui de pouvoir bénéficier de cinq places dans son SUV électrique, même dans le cadre professionnel.