Premier contact avec la Smart #5, la plus familiale et puissante des Smart !

Détenue à parts égales par Daimler et Geely, Smart est devenue une marque 100% électrique. Deux modèles sont d'ores et déjà disponibles avec la Smart #1 lancée au printemps 2023, suivie par la Smart #3 l'année suivante. Comme prévu, le constructeur continue sur sa lancée et prévoit d'élargir sa gamme par le haut au premier semestre 2025. Ainsi, c'est au centre de R&D européen de la marque dans la région de Stuttgart que nous avons rendez-vous pour découvrir la future Smart #5 dans sa version de présérie camouflée.

En attendant le retour aux fondamentaux avec une future Smart #2 très attendue et plus proche de la célèbre Fortwo, ce nouveau modèle se la joue XXL. Vous trouviez la #3 imposante ? La #5 joue dans la catégorie supérieure avec ses 4,70 m de long, 1,92 m de large et 1,70 de haut, le tout avec un empattement de 2,90 m. Voilà qui promet une habitabilité sans pareil.

Forcément, la Smart #5 en impose extérieurement. Comme pour les modèles précédents, Daimler est à la manœuvre pour concevoir le design quand Geely fournit la base technique. Derrière le camouflage, on devine un véhicule au caractère de SUV plus assumé. La face avant tranche avec le design des #1 et #3, préférant une signature lumineuse inédite et basée sur des barres de LED horizontales surmontées par un liseré qui fait le lien entre les deux optiques. Au centre, quatre barres de LED viennent souligner le caractère de baroudeur de la Smart #5, qui est renforcé par la protubérance sur le bouclier avant. Cette dernière se retrouve d'ailleurs à l'arrière, avec également un hayon très vertical à l'instar de la #1

Smart #5, la plus familiale des Smart

La Smart #5 marque une rupture dans ses dimensions, mais aussi sans le style de son habitacle. Oubliez l'imposante console centrale, la marque rentre dans le rang pour s'inspirer de Xpeng ou Tesla. La preuve avec les deux socles de recharge sans fil pour smartphone et les différents rangements. De la même façon, les grosses buses de la climatisation se font plus discrètes avec une intégration sous les écrans d'infodivertissement.

Par ailleurs, la promesse d'espace est tenue. C'est bien simple, même avec un conducteur de près de 2 m, le passager à l'arrière dispose encore d'une place généreuse aux genoux. Il en va de même de la garde au toit et trois personnes peuvent prendre place à l'arrière. Pour autant, l'assise et surtout le dossier du siège central restent fermes. La faute notamment à une trappe à skis. Le grand toit en verre panoramique participe lui aussi à la sensation d'espace, au même titre que les grandes surfaces vitrées qui compensent la hauteur de caisse.

La banquette arrière est également inclinable grâce aux boutons de commande situés au niveau de la portière. Notez qu'un commutateur permet aussi d'avancer et de régler l'inclinaison du siège passager depuis la place arrière.

Le coffre offre un volume généreux et inédit sur une Smart avec 630 litres en configuration de base, et jusqu'à 1 530 litres en rabattant la banquette arrière 2/3 1/3 grâce aux boutons situés dans le coffre. Notez que les sièges ne sont pas motorisés pour autant et qu'il faut donc les repositionner à la main.

D'autre part, le plancher du coffre dissimule un espace supplémentaire dans lequel on pourra ranger les câbles. Ces derniers peuvent aussi prendre place dans le frunk sous le capot avant. Avec une capacité de 72 litres, il peut accueillir un bagage cabine ou divers accessoires. En revanche, dans sa version quatre roues motrices avec deux moteurs, le frunk de la Smart #5 sera plus petit.

Un système multimédia revu en profondeur

Bien que l'intérieur de la voiture soit dissimulé, on constate le soin apporté à la finition intérieure. Ainsi, alors que les plastiques durs restent en nombre, le constructeur propose aussi quelques éléments plus raffinés, avec notamment des boiseries au niveau des contre-portes et des inserts en similicuir. Le tout est rehaussé par un éclairage d'ambiance à LED paramétrable, avec une ambiance moins boîte de nuit que dans certaines Mercedes récentes.

Mais la montée en gamme est surtout marquée par le système d'infodivertissement qui repose désormais sur trois écrans couleurs dès le premier niveau de finition. En effet, l'instrumentation est assurée par une dalle LED HD de 10,25 pouces dont la luminosité peut être réglée à loisir pour éviter les reflets. Il est associé à un affichage tête haute avec réalité augmentée.

Deux écrans OLED de 13 pouces chacun prennent place sur la planche de bord. La qualité de l'affichage saute aux yeux d'autant que l'interface est à la fois élégante et fluide grâce à l'intégration d'une puce AMD V2000. Outre les différents menus très intuitifs, une barre d'outils reste affichée en permanence en bas de l'écran. Celle-ci donne un accès direct aux principales fonctionnalités, dont la climatisation. Sur ce point, Smart semble s'être inspiré de Tesla ce qui n'est pas plus mal à défaut de disposer de boutons physiques.

Par ailleurs, même s'il n'est pas vraiment indispensable à notre sens, le passager dispose lui aussi de son propre écran OLED pour contrôler la musique ou regarder un film via la connexion 5G du véhicule. Cependant, en l'absence de filtre de confidentialité, la lecture vidéo est interrompue si la caméra intégrée au montant gauche détecte que le conducteur regarde l'écran passager pendant plusieurs secondes.

Enfin, si le silence est de mise à bord avec un gros travail d'insonorisation des bruits de roulement et du double vitrage tant à l'avant qu'à l'arrière, la Smart #5 profite aussi d'un système audio prometteur sur les finitions hautes. Conçu en partenariat avec Sennheiser, celui-ci repose sur pas moins de 20 haut-parleurs.

Grosse batterie, plateforme 800 V et V2L

Comme pour les deux autres modèles de la gamme, la Smart #5 sera déclinée dans plusieurs versions. L'entrée de gamme sera composée d'une propulsion de 340 ch alimentée par une batterie LFP (lithium fer phosphate) d'une capacité utile de 74 kWh (76 kWh brut). Toujours en propulsion, mais développant 360 ch, la version longue autonomie troquera la batterie LFP pour une NMC (nickel manganèse cobalt) plus généreuse avec une capacité utile de 94 kWh. C'est d'ailleurs cette même batterie qui équipera les deux versions les plus puissantes de la Smart #5. Ainsi, la déclinaison quatre roues motrices dotée de deux moteurs électriques développera 587 ch, en attendant une éventuelle version Brabus de plus de 600 ch. Dans tous les cas, le constructeur n'a pas encore communiqué d'information sur les autonomies.

En revanche, il est déjà acquis que la Smart #5 sera la première de la gamme à bénéficier de la plateforme 800 V. Un excellent point pour bénéficier d'une puissance de recharge élevée de 420 kW et réduire les temps de pause sur une borne en courant continu. Lors de notre visite, nous avons profité d'un arrêt à une borne DC à la puissance limitée pour voir le compteur monter jusqu'à 260 kW. Outre le pic élevé, la technologie 800 V a l'avantage d'assurer une courbe de recharge relativement plate comme n'a pas manqué de nous préciser l'ingénieur qui nous accompagnait.

Côté charge en courant continu, la Smart #5 sera équipée d'un chargeur embarqué de 22 kW de série, une caractéristique très pratique et malheureusement encore trop rare quel que soit le segment. À cela s'ajoutera la prise en charge du V2L (Vehicule to Load) afin d'alimenter un appareil via la prise de recharge de la voiture moyennant un adaptateur.

Aucun prix n'a encore été communiqué pour cette Smart #5 qui sera officialisée le mois prochain. Pour autant, celle qui vient naturellement se positionner en face de la Tesla Model Y devrait afficher des tarifs plus ou moins proches.