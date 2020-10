Premier duel : Nouvelle Toyota Yaris hybride vs Renault Clio hybride - Salon de l'auto Caradisiac 2020

Design : exubérance ou discrétion ?

Yaris et Clio sont parties dans des directions opposées. Cette quatrième génération de la japonaise évolue en profondeur. La Toyota a à la fois une allure plus ronde et plus musclée, avec par exemple des ailes bien gonflées ou une prise d'air menaçante. L'arrière est un peu surchargé avec des feux tarabiscotés et un épais bandeau noir.

En face, la Clio semble plus sage. La Renault a évolué en douceur. À la manière d'une Golf, on retrouve la silhouette de l'ancienne, avec de petits changements çà et là, comme les crochets sous les optiques. L'ensemble semble avoir atteint une forme de maturité.

Notre choix : Clio, qui dégage une forme d'élégance.

Présentation intérieure : les deux ont bien progressé

À bord, on a un point commun entre la Yaris et la Clio : un net progrès par rapport à l'ancienne génération. Le changement le plus notable dans la Yaris, c'est une amélioration de la position de conduite, avec un volant moins vertical. La finition est plus soignée, avec par exemple un rembourrage sur le haut de la planche de bord. Mais la présentation reste un peu triste.

La Clio 5 a fait sa révolution intérieure. Présentation et finition ont fait un énorme bond en avant. Surtout, l'aspect est plus technologique grâce à un écran tactile vertical de 9,3 pouces. Les détails sont enfin soignés, avec par exemple des commandes de clim à l'aspect chromé. À bord, la Clio a enfin tout d'une grande !

La Clio avance un volume de coffre de 301 litres, contre 286 litres pour la Toyota.

Notre choix : Clio, plus soignée et mieux finie.

Technique : une pionnière qui ne s'endort pas sur ses lauriers

Le duel entre Clio et Yaris est donc renforcé avec l'arrivée de l'hybride chez Renault. La Clio inaugure une technologie propre au Losange, nommée E-Tech, avec un 1.6 essence et deux blocs électriques. La puissance est de 140 ch.

Du côté de la Yaris, la motorisation hybride a été entièrement revue, avec un ensemble essence électricité de 116 ch. Toyota a corrigé plusieurs défauts de la Yaris hybride : il est ainsi enfin possible de rouler à haute vitesse en 100 % électrique et les performances ont été améliorées. Il faut ainsi 8,1 secondes pour passer de 80 à 120 km/h, deux secondes de gagnées. Mais la Clio s'annonce plus rapide, avec 6,9 secondes sur cet exercice.

La Toyota a aussi adopté une batterie lithium-ion qui permet une meilleure autonomie en électrique. La Clio a montré de bonnes aptitudes grâce à sa batterie de 1,2 kWh. Toyota promet tout de même de meilleures valeurs de consommations et d'émissions de CO2. Il est vrai que la Yaris est moins puissante, mais le japonais maîtrise parfaitement son sujet.

Notre choix : Yaris, qui reste championne de l'économie.

Équipements : une Yaris bien dotée

Le côté tout d'une grande se retrouve dans la dotation de la Clio, avec dès la base le freinage d'urgence, l'aide au maintien dans la voie ou la reconnaissance des panneaux. En confort, on peut avoir une vision 360°, un volant chauffant, une aide aux créneaux… On attend l'arrivée de l'instrumentation numérique et de la conduite semi-autonome.

La Yaris n'est toutefois pas impressionnée, d'autant qu'elle se fait très généreuse. Le régulateur de vitesse adaptatif est en série dès la base, tout comme l'accès démarrage mains libres. Élément inédit de la Toyota : un airbag central, entre le conducteur et le passager. On peut aussi avoir un affichage tête haute.

La Toyota enfonce le clou avec un meilleur rapport prix/équipements, commençant sous les 20 000 €, alors que la Clio hybride s'affiche à partir de 23 100 €.

Notre choix : Yaris, mieux placée en prix/équipements.

Au final : la balance penche pour la Yaris

Clio et Yaris se rendent coup pour coup. On a d'un côté une Clio qui semble plus que jamais la reine de la polyvalence, en étant enfin bien finie et bien dotée. Sa technologie hybride semble bien née.

Mais Toyota maîtrise parfaitement le sujet de l'hybridation. Il corrige de nombreux défauts de la Yaris, aussi bien pour la mécanique, l'agrément de conduite et la présentation intérieure. De plus, la Yaris prend l'avantage à l'achat avec un meilleur rapport prix/équipements. Et elle a une botte secrète pour faire pencher la balance en sa faveur : elle est made in France.

> Retrouvez très bientôt sur Caradisiac la confrontation sur route.

Remerciements

Le 1er salon de l'auto Caradisiac n'aurait pu avoir lieu sans le soutien actif de la Communauté d'agglomération du Cotentin et de l'Association des Amis du Hangar à Dirigeables d'Ecausseville. Grand merci à tous ceux qui ont facilité l'accueil de Caradisiac dans le hangar à ballons dirigeables d'Ecausseville, monument historique unique au monde !

Nos plus vifs remerciements au Groupe Prévost qui nous a soutenus dès les premiers jours dans cette aventure qu'a été l'organisation du 1er salon de l'auto Caradisiac. Son expérience a facilité la gestion des flux de livraison de plus de cent voitures dans le Hangar d'Ecausseville, niché en pleine campagne normande !