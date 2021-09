Première image de la nouvelle Chevrolet Corvette Z06

Nul besoin d'attendre le 26 octobre prochain pour savoir à quoi ressemble la nouvelle Corvette Z06. Chevrolet dévoile en effet la première image officielle d'une auto que l'on a vu tourner sur le circuit du Nürburgring ces derniers mois avec un camouflage des plus légers. Pour rappel, la Z06 est à la Corvette ce que la GT3/GT3 RS est à la Porsche 911 : une version affinée, allégée, plus puissante et plus orientée vers la piste et la performance.

Mais quelle ne fut pas la surprise en découvrant cette Z06 sans aileron arrière fixe, attribut pourtant principal des prototypes circulant jusqu'à aujourd'hui. Chevrolet ne donne pour l'instant aucun détail technique sur l'auto, mais il y a fort à parier que cette caractéristique aérodynamique ferait en fait partie d'un pack spécifique vendu en tant qu'option. Nous devions déjà, en revanche, certaines spécificités comme les jantes et le dessin du bouclier. La nouvelle Z06 reprendra le V8 5.5 associé à une transmission américaine d'origine Tremec, pour un total de plus de 600 ch.