Premiers PV pour les Alpine de gendarmerie !

Lors de la présentation officielle des Alpine A110 de gendarmerie en décembre dernier dans la cour du ministère de l’Intérieur, Gérald Darmanin avait prévenu : « le but est que les gendarmes courent aussi vite que les voleurs. »

Au-delà de la boutade, force est de reconnaître que les gendarmes des brigades rapides d’intervention disposent d’un outil tout aussi efficace dans l’exercice de leurs missions que dans celui de la communication.

Quelques 26 exemplaires de l’A110 vont ainsi être déployés dans les jours et semaines à venir. Les toutes premières BRI livrées sont situées en Haute-Garonne, Morbihan, Aube et Manche, et les gendarmes à qui elles sont confiées auront auparavant suivi une formation spécifique d’une semaine sur piste, en l’occurrence à Mortefontaine (Oise).

Si le moteur reste dans sa stricte configuration d’origine, avec 252 ch permettant d’expédier le 0 à 100 km/h en moins de 5 secondes et d’atteindre 250 km/h en vitesse de pointe, on relève l’apparition de quelques indispensables éléments « hors-série ».

Outre la sérigraphie et les marquages réfléchissants, les autos se voient notamment dotées d’un gyroled sur le pavillon, solution plus aérodynamique qu’une rampe de phares, d’un avertisseur sonore, d’un panneau à message variable (oui, le fameux « suivez-nous » activé quand la voiture se positionne devant vous à la suite d’un excès de vitesse…). Et si tout cela ne suffit pas, un râtelier implanté dans le coffre avant permet de transporter des armes automatiques.

Toutefois, il ne devrait pas être utile d’en arriver là pour arrêter un chauffard en grand excès de vitesse, à l’image de ce conducteur hollandais tout récemment intercepté alors qu’il roulait à 204 km/h alors qu’il se dirigeait vers Montauban.