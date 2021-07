Près de 400 000 livraisons pour Tesla au premier semestre

Tesla a réalisé un bon premier semestre. Le constructeur californien a en effet communiqué les chiffres du second trimestre, bouclant ainsi une première moitié d'année porteuse d'espoirs pour Tesla, qui a livré 386 000 véhicules à travers le monde entre le 1er janvier et le 30 juin.

Une forte croissance par rapport à 2020 (+ 121 % au second trimestre) mais qui n'a rien de fou compte tenu du contexte de pandémie en 2020 et de la progression industrielle de Tesla dans le monde. Toutefois, il convient de préciser que la quasi totalité des ventes ont été des Model 3 et Y, forcément moins rentables que les Model S et X.

Tesla nous avait précisé voilà déjà plusieurs mois que leur production reprendrait prochainement (à la suite de la présentation de la nouvelle version Plaid), mais force est de constater que cela ne se fait pas. Ou, en tout cas, cela ne se voit pas encore dans les chiffres.

Sur les 201 250 Tesla livrées au second trimestre, 199 360 étaient des Model 3 et Y. Mais où sont les Model S et X ?!En tout cas, Tesla est en phase pour réussir un petit exploit : dépasser Volvo dans les ventes mondiales et se rapprocher du quatuor Mercedes/BMW/Audi/Lexus.