Présentation - Honda e:Ny1 : le HR-V devient électrique

Eh bien non, il n'y a pas que Toyota qui trouve des appellations bizarres pour ses véhicules électriques. Après le BZ4X, voici maintenant l'e:Ny1. Conscient que ce nom n'est pas très aisé à prononcer et à retenir, Honda reconnaît que la plupart des clients vont l'appeler "Anyone", une facilité de langage trouvée par le constructeur japonais ou alors HR-V électrique. Car oui, après la citadine, Honda reste dans les véhicules de petite taille puisque ce nouveau modèle s'inscrit dans le segment des SUV urbains 100 % électrique. Il retrouvera face à lui les Peugeot e-2008, Opel Mokka e ou Hyundai Kona électrique.

Esthétiquement, celui-ci se veut classique moins original en tous les cas que la "e" puisqu'il s'agit globalement d'un HR-V légèrement retouché. Les points communs avec ce modèle sont donc très nombreux. Mais Honda y réserve toutefois certaines spécificités, notamment la partie avant qui arbore une calandre pleine, qui dissimule la prise de recharge.

Dans le détail, on remarque d'autres différences comme les badges et éléments blancs, le "H" sur la proue, les roues et le volant, qui côtoie le nom Honda sur le hayon écrit avec une police inédite.

Dans l'habitacle, les similitudes avec le thermique sont nettement moins flagrantes. Le e:Ny1 hérite d'un énorme écran multimédia de 15,1 pouces positionné verticalement, qui regroupe la plupart des fonctionnalités et des informations et même la climatisation. La partie supérieure est dédiée à la navigation, la partie centrale aux commandes diverses et variée et le bas à la climatisation. Le conducteur aura face à lui une instrumentation numérique de 10 pouces identique à celle de la Honda e.

Même si les dimensions restent inchangées par rapport au HR-V avec une longueur de 4,39 m, l'électrification a des conséquences sur les aspects pratiques puisque les magics Seats, si pratiques, disparaissent en raison de la batterie. Pour ce rappel, ce dispositif inventé par Honda permet de relever l'assise pour charger des objets hauts. L'habitabilité demeure, heureusement, toujours excellente , notamment l'espace aux jambes, mais les passagers auront les jambes plus relevées en raison d'un plancher accueillant les batteries. En revanche, Bonne nouvelle par contre, le volume de chargement progresse avec une capacité minimale de 344 litres, soit une augmentation d'environ 10 % par rapport à la version thermique.

Développé à partir d'une nouvelle plateforme, ce e:Ny1 sera animé par un moteur de 150 kW (204 ch) disposant d'un couple de 310 Nm. Il sera alimenté par une batterie de 68,8 kWh lui permettant de revendiquer une autonomie de 418 km. Pour ce qui est des capacités de recharge, du classique en courant alternatif avec 11 kW. Par contre en courant continu, c'est décevant avec seulement 78 kW, ce qui est moins que les modèles de chez Stellantis qui accepte 100 kW. Honda annonce qu'il sera possible de passer de 10 à 80 % de la charge de la batterie en 45 min sur du courant continu, ce qui est loin d'être une référence.

Le e:Ny1 arrivera en concessions à la rentrée. Les tarifs ne sont pas encore connus.