Présentation - Ioniq 6 : berline Streamliner

En attendant un grand SUV ioniq, Hyundai propose la Hyundai Ioniq 6, une grande berline 100 % électrique qui utilise la plateforme e-MGP du groupe coréen. Après le SUV compact Ioniq 5, c’est le deuxième membre de la nouvelle famille Ioniq réservée aux véhicules 100 % électriques.

Inspirée du concept-car Prophecy que l’on aurait dû découvrir au Salon de Genève 2020, cette nouvelle berline s’en éloigne en préférant des lignes encore plus tendues invoquant la vague du streamline moderne des années trente (trains Streamliner, concept-car Phantom Corsair…). Cela donne une auto dont le style particulier ne laissera pas indifférent.

Ces lignes tendues permettent à la Hyundai Ioniq 6 d’afficher un Cx (coefficient de traînée) de 0,21. Un Cx qui est obtenu aussi grâce à l’utilisation de rétroviseurs caméras et de volets actifs dans le bouclier avant. D’un gabarit imposant (4,85 mètres de long), la Ioniq 6 affiche comme principal atout de disposer d’un empattement géant, flirtant avec les trois mètres (2,95 m exactement).

On ne manque donc pas d'espace à bord, à l’avant comme à l’arrière, les sièges sont enveloppants et le plancher offre une surface plane. Les équipements numériques sont les mêmes que ceux du Ioniq 5 et l’on trouve deux dalles numériques de 12 pouces. Aux extrémités de la planche de bord, on trouve deux écrans en forme de U qui affichent en direct les images des rétros caméras. Pas de commandes dans les contreportes, les boutons sont tous regroupés sur la console centrale.

Si pour le moment le constructeur reste discret sur la partie technique de cette auto, on peut imaginer qu’elle reprenne les mêmes électromoteurs (170 ch, 218 ch et 306 ch pour la variante 4x4) et batteries (57 kWh et 73 kWh) que le SUV Ioniq 5. On connaîtra la fiche technique et les tarifs au moment de l’ouverture des commandes en septembre, le lancement de cette berline intervenant en fin d’année.