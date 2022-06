Entièrement repensé, le Volkswagen Amarok nouvelle génération est dans les starting-blocks. Avec plus de 815 000 exemplaires de la première génération vendus dans le monde durant ses douze années de commercialisation, le Volkswagen Amarok s’est imposé sur le segment des pick-up.

Pour sa seconde génération, le Volkswagen Amarok bénéficiera de l’association de VW avec Ford pour un développement en commun de leurs utilitaires. Un rapprochement qui fait de l’Amarok nouvelle génération un cousin du Ford Ranger présenté il y a quelques mois seulement, et qui fera ses débuts sur nos routes au début de l’année prochaine.

Présentation le 7 juillet pour le nouveau pick-up Volkswagen Amarok

Il ne reste ainsi plus que quelques jours avant de découvrir la nouvelle version de l’Amarok. Volkswagen vient en effet de l’annoncer, le pick-up premium sera dévoilé au public à l’occasion d’une présentation virtuelle diffusée en direct et en streaming en mondovision le 7 juillet prochain.

Avant de lever le voile intégralement sur la dernière génération de son pick-up et en préciser tous les détails, Volkswagen a diffusé un court teaser et une première photo de ses boutons poussoirs et rotatifs, associés à des fonctions numériques. Un système qui permet notamment à l’utilisateur de piloter directement les fonctions de stationnement, la climatisation, les feux de détresse et les modes de conduite sur route et tout-terrain.