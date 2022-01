Présentation - Le Mercedes eVito va désormais plus loin

Avant, le Mercedes eVito disposait d’une batterie de 41,4 kWh de capacité, affichait une puissance de 84 kW, soit 114 chevaux et se prévalait d’un petit 150 kilomètres d’autonomie. C’était fin 2018. Trois ans plus tard, le fourgon moyen de Mercedes entend aller plus loin : il accueille une nouvelle batterie d’une capacité de 60 kWh, apportant une autonomie comprise entre 264 et 311 kilomètres selon le cycle mixte WLTP. Le moteur, s’il a été modernisé comme le dit Mercedes, garde la même puissance annoncée à 85 kW, soit environ 115 chevaux.

Mais que signifie cette fourchette d’autonomie ? Que cela dépend du eVito que vous choisissez. Si vous optez pour la version extra-longue avec vitesse maximale limitée à 120 km/h, vous avez 264 kilomètres d’autonomie. Si vous prenez la version longue avec une vitesse limitée à 80 km/h, vous pourrez parcourir 311 kilomètres. C’est bien à condition de ne pas avoir à circuler fréquemment sur voie rapide ou autoroute… À noter qu’en France, c’est la limite à 120 km/h qui est de série sur le eVito.

De série également, le chargeur embarqué est de 11 kW. Ce fourgon électrique pourra « faire le plein » sur une borne de recharge ou sur un boîtier mural via la prise de recharge CCS, qui permet aussi une recharge rapide en courant continu.

Côté équipement, le eVito de nouvelle génération reprend les équipements de la finition First du Vito thermique comprenant entre autres l’autoradio numérique, le système audio 30 avec l’écran tactile 7’’, le Bluetooth, l’intégration smartphone Apple CarPlay et Android Auto, le volant multifonctions, le détecteur de pluie ou encore l’allumage automatique des phares. Du côté des aides à la conduite, le régulateur de vitesse Tempomat ou l’assistance au freinage sont de série.

Pas donné le nouvel eVito !

Le nouveau eVito fourgon est toujours proposé sur deux empattements avec un PTAC de 3 200 kg. Le modèle Long, d'une longueur totale de 5,14 mètres, offre une charge utile d’environ 870 kg et un volume utile de 6 m³. La version Extra-longue, d'une longueur de 5,37 mètres, dispose d'une charge utile de 833 kg et un volume utile de 6,6 m³. Signalons tout de même que sur l’ancien modèle, les charges utiles étaient bien plus conséquentes : 1 073 kg pour la version longue et 990 kg pour l’Extra long. Le poids des nouvelles batteries est passé par là…

Un dernier mot sur les tarifs de ce nouveau Mercedes eVito : soyons direct, c’est cher. Le eVito Long est commercialisé à partir de 48 790 € HT. Quant à l’Extra long, il flirte avec les 50 000 €, à 49 530 € HT ! Mercedes explique que cela ne représente que 1 000,00 € HT de plus que son prédécesseur. Peut-être mais sur la fin alors. Car à son lancement, le eVito de 2018 était commercialisé à partir de 41 000 € HT en Long et le passage à l’Extra long était facturé 700 € HT de plus. Il n’y a pas que l’autonomie qui augmente sur le eVito…