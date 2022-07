Présentation - Renault Trafic SpaceNomad : un camping-car astucieux

Entre avril 2020 et avril 2021, les ventes de camping-car ont augmenté de 60 %. C’est un des effets de la pandémie qui a modifié le cours de nos existences et changé nos habitudes, comme celle des vacances en famille. Face à cet engouement pour le camping-car, la marque Renault qui avait lancé sur le marché suisse en 2020 un van aménagé sur la base de la précédente génération de Renault Trafic, s’est dit qu’il serait peut-être bon de proposer ce genre de véhicule sur d’autres marchés dont la France. C’est pourquoi le Renault Trafic qui a été restylé en 2020 (la version utilitaire en 2021) et qui est assemblé dans l’usine de Sandouville va être proposé à la vente en version camping-car avec toit relevable.

Le Renault Trafic SpaceNomad est un camping-car avec toit relevable qui abrite un couchage supplémentaire. Pour cela il faut que le toit soit levé et le sommier baissé. Lorsque le toit est relevé et le sommier en position haute, on peut se tenir debout pour faire la cuisine par exemple. Pour rouler, on replie le tout et le tour est joué. Ce Renault Trafic SpaceNomad est très bien équipé et se dote en plus d’un panneau à cellules photovoltaïques placé sur le toit qui peut alimenter en électricité la batterie auxiliaire sur laquelle est branché le réfrigérateur, la pompe à eau et l’éclairage. Grâce à ce panneau solaire, l’autonomie de la batterie passe de 48 heures à 72 heures. Outre le couchage supplémentaire, le principe du toit relevable permet, une fois replié, de ne pas influer sur le comportement routier du véhicule, de rester sous la limite des deux mètres de haut, d’accéder à la plupart des parkings et de ne pas payer de supplément aux péages.

Le Losange n’étant pas un spécialiste de la transformation d’un van en camping-car, il s’est adressé à une entreprise spécialiste depuis 40 ans de la transformation des Renault Trafic. C’est l’entreprise Pilote d’Angers dans le Maine-et-Loire qui s’occupe de tout ce qui est l’aménagement intérieur, de la pose du toit, etc. ce n’est pas une mince affaire et cela demande neuf jours de transformation. Car en plus de la pose du toit et de ses équipements (éclairage led, connexion, USB…) et du panneau solaire, il faut installer deux sièges pivotants à l’avant et une banquette convertible en lit. Il faut aussi installer un réfrigérateur de 49 litres, une cuisinière deux feux à allumage piezo, un évier avec robinet intégré, deux réservoirs d’eau (potable et, eaux usées), un grand auvent de plus de 4 m², des espaces de rangement d’un total de 250 litres, une douche située à l’arrière du véhicule. Et ne pas oublier la table qui se déploie l’intérieur et que l’on peut positionner sous l’auvent à l’extérieur.

Pour assurer les demandes de Renault, l’entreprise Pilote a été obligée de changer son mode de production. En effet, alors qu’il y a quatre ans, elle produisait 200 véhicules par an, elle doit passer à 200 véhicules par mois à partir du prochain semestre. Cela a d’ailleurs pris plus de deux ans à la petite entreprise pour répondre aux exigences du constructeur français. Ce Renault Trafic SpaceNomad sera commercialisé dans un premier temps dans trois pays européens : France, Belgique et Suisse. Ouverture des commandes et découverte des tarifs dans quelques jours.