Présentation vidéo - Audi Q4 e-tron Sportback Concept : il coche toutes les cases

30 Audi électrifiées d'ici 2025

Audi a de grandes ambitions à court terme dans le domaine de l'électrification et prévoit d'en commercialiser 30 modèles d'ici 2015, dont une vingtaine avec une motorisation purement électrique. L'objectif, après avoir lancé l'e-tron en 2018 et l'e-tron Sportback cette année, est de couvrir tous les segments automobiles. Pour cela, la marque aux anneaux peut compter sur les quatre plateformes dédiées du groupe Volkswagen : la MLB Evo pour les deux premiers cités plus haut, la J1 pour la GT prévue en 2021, la PPE pour les berlines familiales et luxueuses et la MEB pour les véhicules compacts, comme le SUV Q4 e-tron Concept présenté au Salon de Genève en 2019 et sa version coupé dévoilé aujourd'hui, le Q4 e-tron Sportback Concept.

dailymotion

Le nouveau venu, long de 4,60 m, coche donc toutes les cases en vogue du moment : SUV coupé et électrique. On retrouve la calandre Single Frame typique de la marque dans une version fermée mais texturée et entourée d'un masque noir. De part et d'autre, les phares offrent une signature lumineuse customisable depuis un smartphone. Pour les ailes hébergeant les roues gigantesques repoussées aux quatre coins, Audi réutilise les épaules carrées de la Quattro des années 80. Haut de seulement 1,60 m, la ligne de toit est très basse avec un pare-brise qui commence très en avant du capot, ce dernier s'étirant sur les côtés jusqu'à atteindre les rétroviseurs. À l'arrière, on retrouve le bandeau de feu sur toute la largeur, faisant maintenant partie des incontournables esthétiques de la marque, mais l'originalité provient d'un aileron dont l'implantation, dictée par les tests en soufflerie, est à la base de la lunette.

Grâce à un empattement de 2,77 m et l'absence de tunnel de transmission, l'habitacle fait la part belle à l'habitabilité avec, on nous le promet, un bel espace aux jambes à l'avant comme à l'arrière, et espérons aussi un peu à la tête. Le coffre quant à lui serait d'un volume équivalent à celui du Q5, donc autour des 550 litres. La planche de bord au design épuré héberge un affichage tête haute de nouvelle génération ainsi qu'une instrumentation numérique.

Une version propulsion prévue

Pour la partie mécanique, l'Audi Q4 Sportback e-tron est logiquement le jumeau de sa version SUV : la batterie de 82 kWh, pouvant faire le plein d'électrons à 80 % en 30 minutes grâce à une charge allant jusqu'à 125 kW, se trouve dans le plancher et il y a un moteur par train de roues pour la version quattro, développant un total de 306 ch et 310 Nm. Le 0 à 100 km/h est annoncé en 6,3 s et la vitesse maximum est limitée à 180 km/h. L'autonomie annoncée est de 450 km. Une autre version avec un seul moteur électrique à l'arrière sera aussi proposée et elle pourra dépasser les 500 km en une seule charge.

La version de production sera lancée en 2021.