Présentation vidéo exclusive - Honda Civic Type R (2023): plus sage et plus extrême à la fois

Une Honda Civic Type R, est généralement aussi exclusive que tapageuse, sous le capot bien sûr, mais aussi dans ses lignes. Or, cette 11e version, se révèle plutôt sage, du moins dans son dessin. C'est la première surprise lorsque nous la découvrons, puisque Caradisiac est le seul média français à avoir pu l'approcher.

Une surprise qui n'est pas une déception pour autant et qui s'avère fort logique. Car la Honda Civic 11 de base, qui, de fait n'existe qu'avec un seul moteur hybride e-HEV de 184 ch, a déjà bien calmé le jeu lors de son apparition en début d'été. Fini les extravagances façon Goldorak des versions antérieures. Ici tout n'est que calme et sobriété. Et il en va de même pour sa version vitaminée.

Pourtant, pour qu'une Type R hérite de ce nom, qui fête ses 25 ans cette année alors que la Civic classique affiche ses 50 printemps, elle doit se reconnaître au premier coup d'œil. Comment ? Principalement au travers de son imposant aileron noir qui barre la vue du conducteur en pleine manœuvre. Mais ça, c'était avant les caméras de recul. Sauf que même cet aileron a rétréci. Mais il s'est solidifié par l'ajout de deux portants en alu. De l'alu que l'on retrouve aussi sur les jantes de 19 pouces. C'est aussi de cet alliage que se chauffe le capot avant, percé en son centre d'un gros aérateur.

Des boucliers spécifiques et trois sorties d'échappement

Ces quelques appendices ne sauraient suffire à une Type R digne de ce nom. L'auto a été quelque peu rabaissée, et le bouclier avant, noir et brillant, a été totalement remanié. Même punition à l'arrière, ou le bouclier spécifique, et toujours noir, est orné en son centre de trois sorties d'échappement. C'est un détail, mais les adorateurs de la secte Type R le reconnaîtront au premier coup d'œil : la grosse sortie est désormais au centre, entourée de deux plus petites.

Mais délaissons ces modifications maison pour aller voir ce que les designers Honda ont réalisé dans l'habitacle. Là encore, rien de tapageur n'attend le conducteur et ses passagers. Sauf si l'on déteste la couleur rouge. Car l'écarlate fait son grand retour. Les générations précédentes avaient tendance à le cacher, mais sur celle-ci, on en retrouve absolument partout, des tapis de sol aux ceintures de sécurité en passant par les sièges. Ces derniers sont particulièrement bien réalisés, en suédine de synthèse (et non, en Alcantara). Ils sont à la fois fermes avec un super maintien comme des baquets, tout en étant confortables comme des liseuses de salon. Car cette Type R se veut plus polyvalente que jamais, et capable d’aller faire les courses, et de temps à autre, de faire la course, grâce à sa boîte mécanique à 6 rapports que l'on nous promet mieux étagée que jamais.

Toujours dans l'habitacle, devant le conducteur, l'on retrouve les deux dalles de la Civic 11 "classique". Le premier écran reprend les compteurs traditionnels, et le second, de 9 pouces, les éléments d'infotainement, mais aussi les données à même de ravir les amateurs de sportives puisqu'on retrouve les différentes températures et la pression de suralimentation. Des données accessibles lorsque l'on change de mode de conduite qui peut passer de la position "confort" au mode "sport" ou encore, et c'est une nouveauté, en passant au mode Type R qui réveille joyeusement les trois orgues des sorties d'échappement avec une jolie sonorité.

Aux places arrière, les passagers au nombre de deux seulement puisque l'auto est une quatre places, et plus une familiale cinq places comme la version de base, auront droit eux aussi à des ceintures de sécurité rouges. Pourtant, la place aux jambes qui leur est réservée n'a rien d'exceptionnelle, surtout pour une auto de 4,55 m plus proche des grandes berlines du segment D que des compactes. Mais s'ils ne peuvent étendre leurs gambettes, ils pourront au moins se charger de valises et remplir le coffre à la contenance très honorable de 410 l.

Un grand coffre, de la polyvalence et du confort, c'est utile, mais la Type R c'est surtout et avant tout un moteur. Sauf que l'on ne sait pas grand-chose de ce dernier. Seule certitude : c'est le même bloc qui équipait le modèle précédent. On retrouve donc le 2 l Turbo de 320 ch. Main sur le cœur, on nous a juré et promit qu'il sera plus puissant. De combien de chevaux ? Mystère. En plus, un dirigeant de Honda nous a expliqué que cette version sera moins malussé que la précédente et émettra donc moins de C02. Comment ? Double mystère. La seule réponse qu'a bien voulu nous livrer notre interlocuteur ne risque pas de nous éclairer puisqu'il s'est contenté de nous expliquer laconiquement que "Honda est un bon motoriste". Merci de l'info.

Les mystères seront résolus fin novembre

Reste donc un mystère mécanique et un mystère tarifaire. Car la nouvelle Type R ne saurait être low cost, puisque le modèle de base s'affiche déjà aux alentours de 30 000 euros. Mais pour lever le voile sur toutes ces questions, et le malus qui viendra immanquablement alourdir l'addition, il faudra patienter jusqu'aux tout derniers jours de novembre et les essais de cette auto ou l'on saura enfin tout sur la dernière Type R qui sera très vraisemblablement, selon Honda, la toute dernière de l'histoire de la marque.