Lancé en 2014 puis restylé en 2017, le NX a connu une carrière encourageante sur le Vieux Continent face à des acteurs redoutables comme BMW, Audi ou Mercedes avec plus de 170 000 exemplaires vendus. A l’échelle de Lexus, le SUV compact est même considéré comme un best-seller puisqu’il représente plus d’un tiers des ventes de la marque sur notre territoire. Mieux, c’est une arme de conquête pour Lexus qui revendique un taux de nouveaux clients à hauteur de 70% !

dailymotion Présentation vidéo - Lexus NX (2021) : arme de conquête

Exclusivement vendu en hybride suotre marché, le SUV compact japonais était à l’époque une rareté sur le marché du premium. Aujourd’hui, c’est la norme. Cette seconde génération va plus loin car elle enrichit son offre, pour la première fois, d’une motorisation hybride rechargeable, très prisée par les entreprises. Cette carburation devrait peser pour 50% des ventes.

Le nouveau NX capitalise sur son design très complexe composé de lignes tendues, d’arêtes prononcées et d’une nouvelle calandre XXL. Les feux de jour à LED en forme de flèche sont désormais intégrés dans les optiques. On est dans le plus pur style Lexus. Le principal changement concerne la partie arrière. Un bandeau lumineux servant de jonction entre les deux optiques fait son apparition, accompagné du nom « Lexus » apposé sur le hayon. Des éléments de style très à la mode.

A bord, les changements sont nettement plus prononcés et c’est tant mieux car le NX était un mauvais élève en matière d’ergonomie. La quantité industrielle de boutons laisse place à un large écran tactile qui regroupe l’ensemble des fonctionnalités du véhicule. Ce dernier est ô combien plus agréable à regarder et à utiliser que son prédécesseur. Le bouton de démarrage, le levier de vitesses, les commandes de climatisation et de sélection du mode de conduite sont tous situés au même endroit.

Lexus a eu la bonne idée de conserver des commandes de climatisations physique, un bon point, et de faire disparaître l'antique PAD tactile. L’instrumentation devient numérique et un éclairage d’ambiance à LED fait son apparition. De nouveaux éléments de confort débarquent à l’image du système d'ouverture de porte électronique par un interrupteur. L’ouverture s’effectue d’une pression et en cas de panne de batterie une gâchette est discrètement logée à l’intérieur comme à l’extérieur pour garantir l’accès.

La qualité de présentation est également en progrès. On retrouve des matériaux flatteurs tels que des plastiques moussés sur la planche de bord ou du cuir d’excellente facture sur les sièges, les portières et la console centrale. L’environnement est plaisant et plus chaud qu’à bord de ses concurrents allemands.

Les dimensions sont proches de l’ancienne génération avec une augmentation de la longueur de 2 centimètres. L’empattement progresse légèrement mais le japonais n’en devient pas une référence en matière d’accueil aux places arrière. En revanche, l’intégration de la technologie hybride n’a aucun impact sur les aspects pratiques et c’est une bonne chose. Le volume de coffre conserve la même capacité que celui du modèle hybride, à savoir 555 litres. Il comprend même un espace de rangement sous le plancher pour ranger les câbles de recharge. La capacité du réservoir de carburant a également été maintenue à 55 litres.

Au registre des motorisations, le NX conservera son offre hybride/essence actuelle, à savoir le NX 350h de 242 ch proposé en traction ou en 4 roues motrices. Lexus s’est appuyé sur la maison mère Toyota pour enrichir son offre d’une motorisation hybride rechargeable baptisée 450H+. Il s’agit du groupe motopropulseur du Toyota Rav-4 hybride rechargeable composé d'un 4 cylindres essence de 2,5 litres associé à deux moteurs électriques. Un à l’avant, l’autre à l’arrière, offrant ainsi au NX une transmission intégrale et une puissance cumulée de 306 ch.

Une grosse batterie et une autonomie en tout électrique de 63 km

Ces derniers sont alimentés par une grosse batterie lithium-ion de 18 kWh. Il s’agit de la plus forte capacité de sa catégorie. L’autonomie en tout électrique est annoncée pour 63 km. Dans le même temps, les émissions de CO2 estimées à moins de 40 g/km (cycle mixte WLTP). A la différence de ses concurrents, le NX est paramétré par défaut sur un fonctionnement « full-hybride », ce qui permettrait d’offrir des consommations en carburant plus basses de 20% par rapport à ses concurrents lorsque les batteries sont à plat. La recharge s'effectue en 2h30 sur une Wallbox via le chargeur embarqué de 6,6 kW et un connecteur de Type 2. Sur une prise domestique classique il vous faudra patienter environ 5 heures pour une recharge complète.

En parallèle, Lexus fait grimper le niveau de sécurité de son modèle avec désormais de série le système de pré-collision avec une détection accrues des petits obstacles tels que les motos, les piétons et les arbres, la détection transversale de dangers, le régulateur de vitesse adaptatif, le maintien actif dans la voie, la lecture de la signalisation, etc. Ce haut niveau de sécurité peut également s’enrichir d’un système d’ouverture de portière en toute sécurité qui détecte si un véhicule ou un vélo arrive de l’arrière, etc.

Lexus renouvelle intelligemment son modèle. Le NX capitalise sur son design expressif tout en corrigeant ses plus gros défauts. A savoir un intérieur vieillot et à l’ergonomie complexe. Le renfort d’une motorisation hybride rechargeable devrait renforcer la croissance du SUV japonais en Europe. Pour cela il faudra attendre le dernier trimestre de l’année 2021.