Presque 1 Mercedes sur 2 dans le monde est vendue en Chine

L'Europe pèse toujours lourd pour l'industrie automobile. Mais lorsqu'on est un constructeur premium allemand, les Etats-Unis et la Chine représentent souvent les marchés les plus stratégiques du monde en termes de volumes de vente. Et chez Mercedes-Benz, l'équilibre est visiblement en train de changer un peu au vu des résultats du géant allemand sur le troisième quart de l'année 2022.

Avec 517 800 voitures écoulées sur cette période dans le monde, Mercedes-Benz signe une jolie progression de 21% par rapport au troisième quart de l'année 2021. Mais c'est le détail de ces beaux résultats qui surprend un peu : il s'est vendu 152 700 voitures Mercedes en Europe, soit une hausse de 26% par rapport au troisième quart 2021. Les ventes aux Etats-Unis sont même en hausse de 31% à 72 400 (83 200 dans toute l'Amérique du Nord)...et celles de la Chine affichent une hausse de 37% avec pas moins de 206 800 voitures vendues !

Plus de la moitié des Mercedes vont en Asie

La proportion de voitures vendues en Chine impressionne, donc. Plus généralement, la marque à l'étoile a vendu plus de 50% de sa production en Asie sur le troisième quart de l'année 2022, puisqu'on compte 260 500 autos écoulées dans cette région du globe. Autant dire qu'en cas de repli soudain du marché chinois, par exemple si une récession économique arrivait pour de bon dans l'Empire du Milieu, Mercedes (ainsi que les autres marques premium et quasiment tous les constructeurs automobiles du monde) en souffriront profondément.