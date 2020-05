Prime à la conversion : elle s’applique maintenant au rétrofit électrique, mais...

En réponse à

Si un bonus de 5000€ est offert lors d'un retrofit, sur son propre véhicule ancien, l'opération peut devenir sacrément intéressante si le tarif est de 6000€ annoncé.

Rentabilité quasiment immédiate (1 ans pour quelqu'un qui fait 10 000 km par ans)

Donc disons :

Un véhicule qui consomme 7 litres aux 100 km, d'un carburant à 1,5€ le litres-->

Ca fait : 10,5€ aux 100 km.

Ca fait : 105€ aux 1000 km.

Ca fait : 1050€ aux 10 000 km

Au bout de 10 ans on paie 10500€, rien qu'en carburant

Sans compter l'entretien et l'assurance, les pannes,..... Plus cher sur un VT que sur un VE ÉQUIVALENT. (si on compare une Twingo 1 1.2 60cv et une modelS P100D.... )

Ce retrofit est intéressant pour qui recherchera un deplacoire pas cher qu'il va garder longtemps (voir tarif net avec prime inclue)

Qui servira de 2 ème voiture, voir de 3 ème.

Qui a de quoi la charger au domicile.

Pour aller au boulot et en revenir.

2 x 20/30 km quoi

Ça fait grand maxi 60 km par jour.

Il faut une batterie juste suffisante pour parcourir 100 km pour avoir de la marge.